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Rabbany Wanadriani
Selasa, 22 September 2026 | 02.34 WIB

Peluang Baru Berdatangan, 5 Shio Ini Diramal Memasuki Masa Penuh Keberuntungan

ilustrasi shio yang beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Ramalan astrologi Tiongkok menyebut sejumlah shio sedang memasuki fase kehidupan yang berbeda dari sebelumnya.

Perubahan tersebut digambarkan hadir melalui berbagai bentuk, mulai dari peluang baru, keputusan penting, hingga munculnya kelegaan setelah melewati situasi yang cukup berat.

Dilansir dari Horoscope, ada lima shio yang disebut sedang berada dalam periode penuh peluang dan keberuntungan. Perubahan yang datang bahkan diyakini dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Berikut daftarnya:

1. Kerbau

Pemilik shio Kerbau diprediksi akan menghadapi momen penting yang membutuhkan keberanian dan keteguhan hati. Keputusan yang diambil dalam waktu dekat bisa membawa perubahan besar dalam perjalanan hidup.

Rencana yang tiba-tiba berubah, termasuk agenda yang batal, justru dapat membuka kesempatan baru. Karena itu, jangan terlalu menutup diri terhadap tawaran atau kemungkinan yang sebelumnya tidak terpikirkan.

2. Naga

Bagi shio Naga, sebuah akhir dapat menjadi pintu menuju awal yang lebih baik. Anda mungkin mulai memahami bahwa berakhirnya suatu kondisi bukan berarti perjalanan harus berhenti.

Kejelasan baru berpotensi muncul dan membawa kesempatan yang sebelumnya belum terlihat. Hal tersebut bisa berkaitan dengan pekerjaan, hubungan, maupun keyakinan yang selama ini dianggap tidak lagi memberikan dampak positif.

3. Ular

Shio Ular diprediksi akan memiliki pandangan yang lebih jernih dalam melihat seseorang maupun suatu keadaan. Situasi tertentu mungkin mendorong Anda untuk mengambil keputusan yang sebelumnya sulit dilakukan.

Ada kemungkinan Anda memilih mengakhiri hubungan atau interaksi tertentu, sekaligus mengubah rencana yang sudah dibuat. Perubahan tersebut dipercaya dapat membuka lembaran baru dan menghadirkan peluang menuju pencapaian yang lebih besar.

4. Kuda

Pemilik shio Kuda disebut akan merasakan datangnya suasana yang lebih ringan. Kesibukan yang berkurang atau munculnya strategi baru dapat membuat aktivitas sehari-hari terasa lebih nyaman.

Selain itu, peluang yang menjanjikan mungkin muncul dalam waktu dekat. Kesempatan tersebut berpotensi membawa manfaat sekaligus memberikan rasa bahagia bagi Anda.

5. Babi

Shio Babi diprediksi memperoleh pemahaman baru mengenai orang-orang yang benar-benar memberikan dukungan. Kesadaran tersebut dapat membantu Anda menentukan batas yang lebih sehat dalam berbagai hubungan.

Dukungan juga bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam urusan pekerjaan atau kerja sama, bahkan mungkin muncul perubahan kesepakatan yang memberikan keuntungan bagi Anda.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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