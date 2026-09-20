Jalan Hidup Berubah, 5 Shio Ini Diprediksi Dihampiri Kesuksesan dan Peluang Tak Terduga

JawaPos.com – Kehidupan seseorang tidak selalu berjalan dalam kondisi yang sama. Ada kalanya perubahan datang secara tiba-tiba dan membawa seseorang menuju fase yang berbeda, termasuk dalam urusan pekerjaan, hubungan, maupun kesempatan baru.

Dalam astrologi Tiongkok, perubahan tersebut kerap dikaitkan dengan peruntungan masing-masing shio. Beberapa shio disebut sedang berada dalam periode yang membuka ruang bagi pengalaman baru, kesadaran diri, dan peluang yang sebelumnya tidak terlihat.

Dilansir dari Horoscope, terdapat lima shio yang dalam ramalan disebut sedang memasuki fase penuh perubahan dan peluang positif. Perjalanan mereka diprediksi membawa sejumlah keputusan penting yang dapat membuka jalan menuju pengalaman baru dan kesuksesan.

Lantas, shio apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut ulasannya:

1. Kerbau Pemilik Shio Kerbau disebut akan menghadapi sejumlah momen penting yang membutuhkan keteguhan dalam mengambil keputusan. Langkah yang dibuat pada periode ini dipercaya dapat memberikan pengaruh terhadap perjalanan hidup selanjutnya.

Perubahan rencana yang semula dianggap mengecewakan justru bisa menghadirkan kesempatan lain yang lebih menarik. Karena itu, mereka disarankan tetap terbuka apabila mendapatkan tawaran atau pilihan baru.

2. Naga Bagi Shio Naga, sebuah akhir justru dapat menjadi pintu menuju permulaan baru. Mereka diprediksi mulai memahami bahwa berakhirnya suatu kondisi tidak selalu berarti kehilangan, tetapi bisa menjadi kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

Kejelasan mengenai arah hidup juga disebut mulai muncul. Perubahan tersebut dapat berkaitan dengan pekerjaan, hubungan, maupun keyakinan yang selama ini dianggap sudah tidak memberikan dampak positif.

3. Ular Shio Ular diprediksi memasuki periode ketika mereka mampu melihat berbagai situasi secara lebih jernih. Beberapa keadaan atau hubungan yang sebelumnya membingungkan disebut akan mulai terlihat dengan lebih jelas.