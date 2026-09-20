Disebut Punya Keberanian Luar Biasa, 5 Shio Ini Dipercaya Mudah Menjemput Peluang

Ilustrasi seseorang yang kekayaannya menggila
JawaPos.com - Setiap orang tentu berharap memiliki kehidupan yang berkecukupan, rezeki yang lancar, serta kekuatan untuk melewati berbagai persoalan. Dalam berbagai tradisi, karakter seseorang bahkan kerap dikaitkan dengan waktu atau simbol kelahirannya.
Salah satunya adalah astrologi Tiongkok yang mengenal 12 shio. Masing-masing shio dipercaya mempunyai karakter dan kecenderungan yang berbeda, termasuk dalam hal keberanian, ketekunan, serta cara menghadapi tantangan.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki , terdapat sejumlah shio yang dipercaya memiliki keberanian besar dalam menghadapi persoalan.
Sikap pantang menyerah dan keberanian mengambil peluang tersebut dalam penafsiran astrologi dikaitkan dengan terbukanya kesempatan untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.
Berikut lima shio yang digambarkan mempunyai mental kuat dan tidak mudah mundur ketika menghadapi berbagai rintangan.
Dalam astrologi Tiongkok, Naga kerap menjadi simbol kekuatan, keberhasilan, dan keberuntungan. Orang yang lahir di bawah shio ini digambarkan mempunyai ambisi besar serta kesungguhan ketika mengejar sesuatu yang diinginkan.
Ketika menghadapi persoalan, mereka disebut lebih memilih mencari jalan keluar daripada menyerah pada keadaan. Kemampuan menyusun strategi juga menjadi salah satu karakter yang sering dilekatkan pada Shio Naga.
Kegagalan tidak selalu dianggap sebagai akhir perjalanan. Mereka dipercaya mampu menjadikannya sebagai pengalaman untuk bangkit dan mencoba kembali dengan cara yang lebih matang.
Shio Harimau dikenal dengan karakter berani, percaya diri, dan mempunyai semangat juang tinggi. Dalam penafsiran astrologi Tiongkok, mereka digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah gentar ketika berhadapan dengan situasi sulit.
Alih-alih menghindari tantangan, pemilik Shio Harimau cenderung berani mengambil tindakan dan menghadapi persoalan secara langsung. Kepercayaan diri tersebut membuat mereka tidak mudah menyerah ketika rencana yang dijalankan menemui hambatan.
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