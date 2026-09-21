Ramalan Keuangan Zodiak Libra Senin, 21 September 2026: Kelola Uang dengan Bijak

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Keuangan Libra pada Senin, 21 September 2026 perlu dikelola dengan cermat agar keputusan yang dibuat hari ini tidak berubah menjadi beban pada waktu mendatang.
Menikmati hasil kerja tentu bukan sesuatu yang salah, tetapi Libra tetap perlu menyesuaikan setiap pengeluaran dengan kemampuan finansial yang dimiliki.
Libra sebaiknya tidak hanya mengandalkan keberuntungan ketika menentukan penggunaan uang atau mengambil keputusan yang memiliki risiko.
Setiap pemasukan dapat dibagi berdasarkan kebutuhan pokok, kewajiban rutin, tabungan, dan pengeluaran tambahan yang masih bisa ditunda.
Pembagian tersebut akan membantu Libra mengetahui berapa banyak dana yang benar-benar dapat digunakan tanpa mengganggu kebutuhan lainnya.
Perhatikan pula pengeluaran kecil yang selama ini mungkin dilakukan tanpa banyak pertimbangan.
Nominal yang terlihat ringan dapat berubah menjadi jumlah cukup besar apabila transaksi serupa dilakukan berulang kali dalam waktu yang panjang.
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Jawa Pos
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