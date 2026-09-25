Ramalan Karier Zodiak Libra Jumat, 25 September 2026: Siap Memimpin dengan Bijaksana

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Karier Libra pada Jumat, 25 September 2026 dapat membawa kesempatan untuk memegang tanggung jawab yang lebih besar di lingkungan kerja.
Peran tersebut bisa menjadi kesempatan bagi Libra untuk menunjukkan kemampuan mengatur pekerjaan sekaligus membangun koordinasi yang baik dengan orang-orang di sekitarnya.
Jika dipercaya memimpin sebuah tugas atau kelompok, Libra tidak perlu merasa bahwa seluruh pekerjaan harus diselesaikan sendiri.
Pembagian tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota dapat membuat pekerjaan berjalan lebih terarah.
Libra juga perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai tugas dan tujuan yang harus dicapai agar tidak terjadi kesalahpahaman selama proses berlangsung.
Ketika muncul perbedaan pendapat, jangan langsung menganggapnya sebagai hambatan.
Setiap orang dapat memiliki cara berpikir yang berbeda, dan diskusi yang dilakukan dengan terbuka justru bisa membantu menemukan pendekatan yang lebih baik.
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Jawa Pos
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