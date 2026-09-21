Ramalan Keuangan Zodiak Leo Senin, 21 September 2026: Waspadai Keputusan Finansial

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)
JawaPos.com - Keuangan Leo pada Senin, 21 September 2026 perlu dikelola dengan lebih hati-hati, terutama jika sedang mempertimbangkan investasi atau berencana mengeluarkan dana dalam jumlah besar.
Peluang mendapatkan keuntungan mungkin terlihat menjanjikan, tetapi keputusan terkait uang sebaiknya tidak hanya didasarkan pada iming-iming hasil yang cepat.
Sebelum menempatkan dana pada suatu investasi, Leo perlu memahami terlebih dahulu bagaimana instrumen tersebut bekerja serta risiko yang mungkin dihadapi.
Jangan sampai keinginan memperoleh keuntungan justru membuat dana untuk kebutuhan utama ikut digunakan.
Pastikan uang yang dialokasikan untuk investasi bukan bagian dari anggaran kebutuhan pokok atau kewajiban rutin yang harus dibayarkan.
Leo juga perlu berhati-hati ketika mengambil keputusan finansial dalam kondisi emosi yang sedang tinggi.
Keinginan membeli barang mahal atau mengikuti tren gaya hidup dapat muncul ketika melihat orang lain menikmati sesuatu yang sama.
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Jawa Pos
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