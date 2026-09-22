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Rabbany Wanadriani
Selasa, 22 September 2026 | 20.55 WIB

Sering Disebut Beruntung, Ini 5 Zodiak yang Punya Aura Positif

ilustrasi zodiak yang beruntung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak yang beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Astrologi kerap digunakan oleh para penggemarnya untuk membaca karakter seseorang berdasarkan zodiak. Selain kepribadian, beberapa aliran astrologi juga mengaitkan zodiak tertentu dengan keberuntungan, peluang, serta energi positif dalam kehidupan.

Meski keberhasilan seseorang pada kenyataannya dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk usaha, keputusan, dan kondisi lingkungan, astrologi memiliki penafsiran tersendiri mengenai zodiak yang dianggap lebih dekat dengan keberuntungan.

Beberapa zodiak bahkan disebut memiliki karakter yang membuat mereka lebih berani mengambil kesempatan, membangun hubungan, atau mengikuti intuisi ketika menghadapi pilihan.

Dilansir dari Horoscope, berikut lima zodiak yang dalam astrologi kerap dianggap memiliki keberuntungan dalam berbagai aspek kehidupan.

1. Sagitarius

Sagitarius sering ditempatkan sebagai salah satu zodiak yang paling identik dengan keberuntungan. Dalam astrologi, zodiak ini berada di bawah pengaruh Jupiter, planet yang dikaitkan dengan ekspansi, pertumbuhan, dan keberuntungan.

Sifat optimistis serta kecenderungan menyukai petualangan membuat Sagitarius tidak mudah takut mencoba sesuatu yang baru. Keberanian tersebut dipercaya dapat membawa mereka bertemu dengan berbagai kesempatan yang sebelumnya tidak terduga.

Dalam urusan pekerjaan, perjalanan, hingga hubungan asmara, Sagitarius disebut memiliki kecenderungan untuk melihat sisi positif dari setiap kesempatan yang datang.

2. Leo

Leo dikenal sebagai zodiak yang percaya diri dan memiliki karakter kuat. Dalam astrologi, Leo berada di bawah naungan Matahari yang sering dikaitkan dengan vitalitas, ekspresi diri, dan kepercayaan diri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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