6 Zodiak Ini Hobi Menunda-Nunda Pekerjaan, Sering Menghabiskan Waktu dengan Hal Tidak Produktif

JawaPos.com-Enam zodiak ini sebenarnya tidak suka dengan kebiasaan mereka yang kerap menunda-nunda pekerjaan.

Namun, tanpa sadar fokus mereka mudah teralihkan. Selain itu, kurangnya tekad untuk segera menyelesaikan suatu proyek juga turut mempengaruhi tekad produktivitas mereka.

Terkadang, mencari hiburan lebih menyenangkan daripada menyelesaikan apa yang sudah dimulai.

Berdasarkan informasi dari laman yourtango yang dikutip pada (22/9) berikut enam zodiak yang paling sering menunda-nunda pekerjaan.

Aquarius

Aquarius termasuk zodiak yang paling suka menunda-nunda. Mereka dipenuhi keraguan terhadap diri sendiri. Hal tersebut yang membuat mereka menyabotase semua hal yang mereka kerjakan. Bayangan kegagalan yang terus menghantui mereka membuat aquarius tidak percaya diri.

Taurus

Taurus tidak terlalu ingin melakukan pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Saat mendapatkan tekanan, konsep pekerjaan yang harus segera diselesaikan justru semakin mendorong taurs malas.

Libra

libra selalu bekerja dengan caranya sendiri. Mereka menggunakan waktu dan ritme yang mereka tentukan sendiri. Jika menunda sesuatu bisa disebut sebagai bentuk prokrastinasi, biarkan mereka tidak terlalu peduli karena sering dan bahkan tidak menyadarinya.

Virgo

Virgo bisa menjadi seseorang yang perfeksionis sekaligus sosok yang sangat suka menunda-nunda. Mereka memiliki banyak keinginan untuk bermimpi besar dan mewujudkan impian tersebut. Mereka memang hebat dalam melakukan aktivitas fisik. Namun, saat harus menyelesaikan tugas yang terasa sangat sulit, anda mungkin harus menunggu berbulan-bulan sampai kebiasaan prokrastinasi berakhir.

Sagittarius