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Rabbany Wanadriani
Selasa, 22 September 2026 | 21.10 WIB

Rezeki Tak Terduga di Depan Mata, Ini 4 Zodiak yang Disebut Akan Makmur

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam astrologi, pergerakan dan posisi benda-benda langit kerap digunakan sebagai dasar untuk membuat ramalan mengenai berbagai aspek kehidupan, termasuk karier dan keuangan.

Sejumlah astrolog meyakini bahwa periode tertentu dapat membawa peluang baru bagi beberapa zodiak. Kesempatan tersebut bisa berupa peningkatan pendapatan, perkembangan karier, proyek baru, hingga keuntungan finansial yang sebelumnya tidak direncanakan.

Namun, ramalan zodiak merupakan bagian dari astrologi dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi ekonomi seseorang.

Dilansir dari SunSigns, berikut empat zodiak yang disebut memiliki peluang mendapatkan keberuntungan finansial dan kehidupan yang lebih makmur.

1. Leo – Peluang Datang dari Keberanian

Leo dikenal sebagai zodiak yang penuh percaya diri dan berani mengambil kesempatan. Karakter tersebut dalam astrologi kerap dikaitkan dengan kemampuan mereka untuk tampil menonjol dan menarik perhatian.

Dalam ramalan yang dikutip, Leo disebut berpeluang memperoleh keuntungan melalui proyek kreatif, pertemuan tidak terduga, maupun hasil dari usaha yang telah dilakukan sebelumnya.

Keinginan yang sudah lama diperjuangkan, termasuk mengembangkan bisnis atau menanamkan modal, juga disebut berpotensi memberikan hasil finansial yang mengejutkan.

2. Scorpio – Strategis dalam Mengelola Keuangan

Scorpio digambarkan sebagai pribadi yang penuh perhitungan ketika berhadapan dengan urusan finansial. Mereka cenderung mempertimbangkan langkah sebelum memutuskan untuk menggunakan atau menempatkan uang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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