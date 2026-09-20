Sabar Jadi Kunci, 4 Shio Ini Dipercaya Punya Jalan Menuju Kekayaan

JawaPos.com - Setiap orang memiliki perjalanan berbeda dalam mengejar kesuksesan. Ada yang bisa mencapai tujuan dalam waktu singkat, sementara sebagian lainnya harus melewati proses panjang, menghadapi berbagai tantangan, dan menunggu momentum yang dianggap tepat.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, shio kerap dikaitkan dengan karakter serta perjalanan kehidupan seseorang. Sejumlah ramalan bahkan menyebut ada shio tertentu yang diyakini membutuhkan waktu lebih panjang sebelum menikmati kemapanan dan keberhasilan.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat empat shio yang dipercaya memiliki peluang menuju kehidupan yang lebih sejahtera apabila mampu mempertahankan kesabaran dan konsistensi.

1. Shio Ular Dalam berbagai ramalan, pemilik shio Ular dikenal sebagai sosok yang tenang dan penuh perhitungan. Mereka cenderung mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum menentukan langkah.

Karakter tersebut membuat mereka tidak selalu mengejar hasil secara terburu-buru. Mereka lebih memilih mengamati keadaan, menyusun strategi, kemudian bergerak ketika merasa waktunya sudah tepat.

Menurut kepercayaan yang dikutip sumber tersebut, proses panjang yang dijalani shio Ular pada akhirnya dapat membawa peluang menuju kemapanan, baik dalam pekerjaan, usaha, maupun kondisi finansial. Kesabaran dianggap menjadi salah satu modal penting dalam perjalanan mereka.

2. Shio Kerbau Shio Kerbau sering digambarkan sebagai pribadi yang ulet, disiplin, dan tidak mudah menyerah. Ketika hasil yang diharapkan belum terlihat, mereka dipercaya tetap mampu menjalankan proses secara konsisten.

Dalam ramalan tradisional, keberhasilan shio Kerbau bukan digambarkan sebagai sesuatu yang datang secara instan. Sebaliknya, pencapaian tersebut dikaitkan dengan kerja keras yang dilakukan sedikit demi sedikit dalam waktu panjang.

Karena itu, mereka disebut perlu mempertahankan ketekunan meskipun hasil belum sesuai harapan. Dalam kepercayaan tersebut, kesabaran dan konsistensi diyakini dapat membawa hasil yang lebih besar pada masa mendatang.