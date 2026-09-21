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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 22 September 2026 | 03.35 WIB

7 Shio Ini Kekayaannya Bakal Memuncak, Disebut Banyak Mendapatkan Hoki

Ilustrasi shio hoki sepanjang September 2026 (magnific) - Image

Ilustrasi shio hoki sepanjang September 2026 (magnific)

JawaPos.com – Beberapa shio dipercaya akan merasakan hoki besar yang membawa mereka menuju puncak kekayaan dan kesuksesan.

Shio ini disebut memiliki peluang istimewa untuk meraih kekayaan sekaligus menikmati berbagai bentuk kesuksesan.

Dalam kepercayaan tradisional, hoki diyakini menjadi faktor penting yang mengantarkan shio tertentu pada kejayaan hidup.

Menelusuri shio yang diprediksi penuh hoki menuju kekayaan dan kesuksesan membuka pandangan menarik tentang nasib mereka.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, dijelaskan bahwa terdapat tujuh shio hoki yang keajaiban bawa mereka ke puncak kekayaan dan kesuksesan.

1. Shio Babi

Meskipun sering dipandang sebagai zodiak yang lekat dengan sifat santai dan kurang disiplin, nyatanya pemilik shio babi memiliki potensi luar biasa dalam meraih kemakmuran finansial.

Mereka yang terlahir di tahun babi dipercaya memiliki naluri bisnis yang tajam dan kemampuan mengelola finansial dengan sangat baik.

Kecerdasan dalam hal investasi dan perencanaan keuangan menjadi kekuatan utama yang membedakan mereka dari zodiak lainnya.

Etos kerja yang tinggi dan integritas dalam berbisnis membuat mereka mudah dipercaya oleh mitra bisnis dan klien.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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