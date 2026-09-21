September Jadi Bulan Penuh Hoki, Ini 5 Shio yang Diprediksi Makin Sejahtera

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - September 2026 dipercaya membawa berbagai peluang baru bagi sejumlah shio. Dalam ramalan tradisional, ada beberapa shio yang disebut memiliki peruntungan lebih baik, terutama dalam urusan pekerjaan, usaha, dan keuangan.
Peluang tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari tambahan penghasilan, perkembangan bisnis, hingga kesempatan baru yang sebelumnya tidak terduga.
Dilansir dari Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang dipercaya memiliki peruntungan finansial cukup baik dan berpeluang menikmati kehidupan yang lebih sejahtera sepanjang September 2026. Berikut daftarnya:
Shio tikus dikenal dalam ramalan sebagai sosok cerdas, gesit, dan pandai membaca kesempatan. Kemampuan tersebut dipercaya membuat mereka mampu memanfaatkan peluang sekecil apa pun yang muncul.
Pada September 2026, shio tikus diprediksi dapat menemukan kesempatan baru dalam pekerjaan maupun usaha. Bisnis daring, perdagangan, hingga pekerjaan sampingan disebut berpotensi memberikan tambahan pemasukan.
Tidak hanya itu, peluang juga bisa datang melalui bonus pekerjaan, tawaran kerja sama, atau pembayaran dari piutang lama. Dalam ramalan, keberuntungan tersebut akan semakin baik apabila tetap diimbangi dengan sikap rendah hati.
Shio kerbau identik dengan ketekunan, kesabaran, dan konsistensi. Setelah melewati proses panjang, mereka dipercaya mulai dapat menikmati hasil dari usaha yang selama ini dilakukan.
Pada September, keuntungan dari investasi atau usaha yang telah dirintis sebelumnya disebut berpeluang mulai terlihat. Bagi karyawan, tambahan pendapatan juga dipercaya dapat muncul melalui lembur maupun tugas tambahan.
Beberapa bidang usaha seperti properti, perdagangan makanan, dan sektor pertanian juga disebut cocok dengan karakter shio kerbau menurut ramalan tersebut.
Shio macan dikenal berani dan memiliki semangat tinggi. Mereka tidak mudah takut menghadapi tantangan dan cenderung berani mengambil keputusan ketika melihat peluang.
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Jawa Pos
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