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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 22 September 2026 | 21.06 WIB

Rezekinya Disebut Mengalir Terus, 7 Weton Ini Konon Punya Hoki Besar

seseorang yang tumpukkan harta yang tak berujung - Image

seseorang yang tumpukkan harta yang tak berujung

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton merupakan salah satu unsur yang kerap digunakan untuk membaca karakter dan perjalanan hidup seseorang. Perhitungan hari dan pasaran kelahiran tersebut kemudian menjadi bagian dari berbagai penafsiran dalam primbon Jawa.

Selain karakter, weton juga sering dihubungkan dengan urusan rezeki, pekerjaan, hubungan, hingga kehidupan rumah tangga. Salah satu konsep yang populer adalah keyakinan bahwa beberapa weton memiliki peruntungan finansial yang lebih baik dibandingkan lainnya.

Dalam kepercayaan tersebut, pemilik weton tertentu disebut memiliki jalan rezeki yang terbuka dan lebih mudah menemukan kesempatan untuk memperbaiki kondisi ekonomi.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dalam penafsiran primbon Jawa dipercaya memiliki keberuntungan dalam urusan rezeki.

Berikut tujuh weton yang dimaksud:

1. Senin Legi – Sabar dan Pandai Mengatur

Senin Legi dipercaya memiliki karakter yang mendukung kestabilan dalam urusan finansial. Orang yang lahir pada weton ini kerap digambarkan sebagai pribadi yang sabar, telaten, dan mampu mengatur berbagai hal dengan baik.

Dalam penafsiran primbon, mereka disebut memiliki kemampuan untuk bangkit ketika menghadapi kesulitan. Kegagalan tidak dianggap sebagai akhir, sebab selalu ada peluang baru yang dapat dimanfaatkan.

Karena itu, Senin Legi kemudian dikaitkan dengan rezeki yang terus memiliki jalan untuk kembali datang setelah menghadapi masa sulit.

2. Rabu Pahing – Pandai Membaca Kesempatan

Editor: Setyo Adi Nugroho
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