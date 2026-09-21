Disayang Semesta, 6 Shio Ini Paling Banyak Dapat Hoki dan Rezeki

JawaPos.com – Beberapa shio dipercaya akan menikmati finansial berlimpah yang mengalir deras bahkan dari rumah mereka sendiri.

Shio-shio ini disebut memiliki hoki besar yang membawa keberkahan rezeki tanpa harus bersusah payah.

Dalam kepercayaan tradisional, hoki dan rezeki yang datang dari rumah menjadi tanda keberuntungan luar biasa bagi shio tertentu.

Menelusuri shio yang diprediksi penuh hoki dengan finansial berlimpah membuka pandangan menarik tentang jalan hidup mereka.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, dijelaskan bahwa terdapat enam shio yang paling banyak hoki dan rezeki hingga finansial berlimpah dari rumah.

1. Shio Kelinci

Zodiak Tiongkok menempatkan kelinci sebagai lambang keharmonisan dan kedamaian yang sangat kuat dalam kehidupan domestik.

Orang-orang yang lahir pada tahun 1975 (elemen kayu), 1987 (elemen api), 1999 (elemen tanah), dan 2011 (elemen logam) dipercaya membawa aura positif ke tempat tinggal mereka.

Kehadiran pemilik shio ini dalam sebuah hunian diyakini menciptakan atmosfer yang tenang dan damai bagi seluruh penghuni.