Semakin Tua Semakin Makmur, 7 Shio Ini Konon Punya Hoki Finansial Kuat

JawaPos.com - Kekayaan dan kesuksesan umumnya tidak diperoleh secara instan. Banyak orang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangun karier, mengembangkan usaha, serta mengatur keuangan hingga mencapai kondisi yang mapan.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap shio memiliki karakter dan peruntungan yang berbeda. Ada sejumlah shio yang dipercaya baru menikmati hasil kerja keras dan mencapai kondisi finansial yang lebih baik ketika memasuki usia matang.

Dilansir dari Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya memiliki peruntungan finansial yang semakin baik seiring bertambahnya usia. Bahkan, beberapa di antaranya disebut dapat menikmati hasil dari kerja keras dan keputusan finansial yang dilakukan sejak masa muda.

1. Shio Kerbau Shio kerbau sering digambarkan sebagai sosok yang tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, termasuk ketika berkaitan dengan uang. Mereka dipercaya cenderung berhati-hati, hemat, dan lebih mempertimbangkan dampak jangka panjang.

Kebiasaan tersebut dalam ramalan dianggap dapat membantu mereka membangun kondisi finansial secara perlahan. Memasuki usia sekitar 50 hingga 70 tahun, shio kerbau dipercaya berpeluang menikmati hasil dari ketekunan dan pengelolaan keuangan yang telah dilakukan sebelumnya.

2. Shio Naga Shio naga dikenal memiliki karakter percaya diri dan daya tarik yang kuat. Dalam ramalan, mereka dipercaya cukup berani dalam mengambil kesempatan dan mampu melihat peluang yang berpotensi menguntungkan.

Sifat optimistis serta keberanian menghadapi tantangan disebut dapat membantu shio naga mengembangkan karier maupun usaha. Karena itu, kekayaan mereka dipercaya dapat terus bertumbuh seiring pengalaman dan kematangan dalam mengambil keputusan.

3. Shio Tikus Shio tikus kerap dikaitkan dengan kecerdasan dan kemampuan membaca situasi. Mereka dipercaya cukup cermat ketika harus menentukan langkah yang berkaitan dengan pekerjaan maupun keuangan.

Kemampuan mengatur pemasukan dan pengeluaran juga menjadi salah satu karakter yang sering dilekatkan pada shio ini. Dalam ramalan, mereka disebut berpotensi memperoleh hasil finansial yang lebih besar ketika memasuki usia 50 hingga 70 tahun.