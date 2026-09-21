Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Senin, 21 September 2026 | 21.41 WIB

Semakin Tua Semakin Makmur, 7 Shio Ini Konon Punya Hoki Finansial Kuat

ilustrasi shio yang kaya raya. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio yang kaya raya. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Kekayaan dan kesuksesan umumnya tidak diperoleh secara instan. Banyak orang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangun karier, mengembangkan usaha, serta mengatur keuangan hingga mencapai kondisi yang mapan.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap shio memiliki karakter dan peruntungan yang berbeda. Ada sejumlah shio yang dipercaya baru menikmati hasil kerja keras dan mencapai kondisi finansial yang lebih baik ketika memasuki usia matang.

Dilansir dari Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya memiliki peruntungan finansial yang semakin baik seiring bertambahnya usia. Bahkan, beberapa di antaranya disebut dapat menikmati hasil dari kerja keras dan keputusan finansial yang dilakukan sejak masa muda.

1. Shio Kerbau

Shio kerbau sering digambarkan sebagai sosok yang tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, termasuk ketika berkaitan dengan uang. Mereka dipercaya cenderung berhati-hati, hemat, dan lebih mempertimbangkan dampak jangka panjang.

Kebiasaan tersebut dalam ramalan dianggap dapat membantu mereka membangun kondisi finansial secara perlahan. Memasuki usia sekitar 50 hingga 70 tahun, shio kerbau dipercaya berpeluang menikmati hasil dari ketekunan dan pengelolaan keuangan yang telah dilakukan sebelumnya.

2. Shio Naga

Shio naga dikenal memiliki karakter percaya diri dan daya tarik yang kuat. Dalam ramalan, mereka dipercaya cukup berani dalam mengambil kesempatan dan mampu melihat peluang yang berpotensi menguntungkan.

Sifat optimistis serta keberanian menghadapi tantangan disebut dapat membantu shio naga mengembangkan karier maupun usaha. Karena itu, kekayaan mereka dipercaya dapat terus bertumbuh seiring pengalaman dan kematangan dalam mengambil keputusan.

3. Shio Tikus

Shio tikus kerap dikaitkan dengan kecerdasan dan kemampuan membaca situasi. Mereka dipercaya cukup cermat ketika harus menentukan langkah yang berkaitan dengan pekerjaan maupun keuangan.

Kemampuan mengatur pemasukan dan pengeluaran juga menjadi salah satu karakter yang sering dilekatkan pada shio ini. Dalam ramalan, mereka disebut berpotensi memperoleh hasil finansial yang lebih besar ketika memasuki usia 50 hingga 70 tahun.

4. Shio Macan

Shio macan dikenal berani, percaya diri, dan memiliki pemikiran yang cukup inovatif. Karakter tersebut dipercaya dapat membuat mereka tidak takut mencoba berbagai peluang baru.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Berkah Datang dari Berbagai Arah, 6 Shio Ini Konon Bakal Hidup Makin Makmur - Image
Zodiak

Berkah Datang dari Berbagai Arah, 6 Shio Ini Konon Bakal Hidup Makin Makmur

Jumat, 18 September 2026 | 22.52 WIB

Dulu Dipandang Sebelah Mata, 7 Shio Ini Konon Segera Menikmati Hidup Lebih Makmur - Image
Zodiak

Dulu Dipandang Sebelah Mata, 7 Shio Ini Konon Segera Menikmati Hidup Lebih Makmur

Jumat, 18 September 2026 | 21.58 WIB

Rezeki Tak Terduga Menanti, 4 Zodiak Ini Diprediksi Makin Makmur Menurut Astrologi - Image
Zodiak

Rezeki Tak Terduga Menanti, 4 Zodiak Ini Diprediksi Makin Makmur Menurut Astrologi

Kamis, 17 September 2026 | 21.02 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

6

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

7

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

10

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore