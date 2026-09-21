Jalan Karier Disebut Lebih Terbuka, Ini 6 Shio yang Konon Punya Jiwa Pemimpin

Ilustrasi pemimpin/freepik
JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap shio kerap dikaitkan dengan karakter dan kecenderungan tertentu. Beberapa di antaranya bahkan dipercaya memiliki sifat yang mendukung pencapaian tinggi dalam kehidupan.
Karakter seperti kecerdasan, keberanian, ketekunan, kemampuan berkomunikasi, hingga keterampilan memimpin sering disebut sebagai modal yang dapat membawa seseorang menuju kesuksesan dan posisi yang lebih berpengaruh.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang dipercaya memiliki karakter kuat serta peluang untuk mencapai kesuksesan dan posisi berpengaruh. Berikut daftarnya:
Shio tikus mencakup mereka yang lahir pada 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, dan 2020. Dalam ramalan tradisional, shio ini sering dikaitkan dengan kecerdasan dan kemampuan menganalisis keadaan.
Pemilik shio tikus dipercaya cukup jeli dalam membaca kesempatan yang datang. Mereka juga dianggap berani mengambil keputusan setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan.
Sifat pekerja keras dan kemampuan mengatur berbagai hal membuat shio tikus dipercaya memiliki potensi menjadi sosok yang disegani. Kemampuan mengelola keuangan dan tanggung jawab juga disebut dapat mendukung pencapaian mereka.
Mereka yang lahir pada 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, dan 2024 termasuk dalam shio naga. Dalam budaya Tionghoa, naga memiliki simbol yang kuat dan kerap diasosiasikan dengan kekuasaan serta keberuntungan.
Pemilik shio ini dipercaya mempunyai daya tarik dan rasa percaya diri yang membuat orang lain mudah memperhatikan mereka. Selain itu, kreativitas dan keberanian mencoba hal baru dianggap sebagai kelebihan yang dapat membantu dalam perjalanan karier.
Kemampuan melihat peluang dari sudut pandang berbeda juga dipercaya membuat shio naga mampu tampil sebagai sosok yang memiliki pengaruh di lingkungan sosial maupun profesional.
Shio kuda terdiri dari mereka yang lahir pada 1966, 1978, 1990, 2002, dan 2014. Karakter yang sering dilekatkan pada shio ini adalah energik, mandiri, dan pantang menyerah.
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Jawa Pos
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