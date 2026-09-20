Jalan Karier Terbuka Lebar, 6 Shio Ini Disebut Punya Potensi Jadi Pemimpin

JawaPos.com – Dalam tradisi astrologi Tiongkok, setiap shio kerap dikaitkan dengan karakter dan kecenderungan yang berbeda.

Sejumlah ramalan bahkan menggambarkan beberapa shio sebagai sosok yang memiliki karakter kuat, kemampuan beradaptasi, serta kualitas kepemimpinan yang dapat mendukung perjalanan menuju kesuksesan.

Tidak hanya pencapaian dalam pekerjaan atau bisnis, sejumlah shio juga dipercaya mempunyai potensi menjadi pribadi yang disegani dan memiliki pengaruh di lingkungannya.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang disebut memiliki jalan terbuka menuju kesuksesan dan posisi berpengaruh.

Berikut enam shio tersebut.

1. Shio Tikus Pemilik Shio Tikus lahir pada 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, dan 2020.

Dalam ramalan, Tikus digambarkan sebagai sosok yang cerdas dan memiliki kemampuan mengamati keadaan dengan baik. Mereka disebut mampu melihat peluang yang mungkin tidak diperhatikan oleh orang lain.

Sifat disiplin dan kerja keras juga menjadi karakter yang dikaitkan dengan shio ini. Dalam urusan pekerjaan maupun keuangan, mereka disebut cenderung mampu menyusun strategi dan mempertimbangkan berbagai pilihan dengan matang.

Kemampuan tersebut dalam ramalan dianggap dapat mendukung perjalanan karier hingga mencapai posisi yang lebih tinggi.