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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 21 September 2026 | 00.11 WIB

Jalan Karier Terbuka Lebar, 6 Shio Ini Disebut Punya Potensi Jadi Pemimpin

Ilustrasi shio (magnific) - Image

Ilustrasi shio (magnific)

JawaPos.com – Dalam tradisi astrologi Tiongkok, setiap shio kerap dikaitkan dengan karakter dan kecenderungan yang berbeda.

Sejumlah ramalan bahkan menggambarkan beberapa shio sebagai sosok yang memiliki karakter kuat, kemampuan beradaptasi, serta kualitas kepemimpinan yang dapat mendukung perjalanan menuju kesuksesan.

Tidak hanya pencapaian dalam pekerjaan atau bisnis, sejumlah shio juga dipercaya mempunyai potensi menjadi pribadi yang disegani dan memiliki pengaruh di lingkungannya.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang disebut memiliki jalan terbuka menuju kesuksesan dan posisi berpengaruh.

Berikut enam shio tersebut.

1. Shio Tikus

Pemilik Shio Tikus lahir pada 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, dan 2020.

Dalam ramalan, Tikus digambarkan sebagai sosok yang cerdas dan memiliki kemampuan mengamati keadaan dengan baik. Mereka disebut mampu melihat peluang yang mungkin tidak diperhatikan oleh orang lain.

Sifat disiplin dan kerja keras juga menjadi karakter yang dikaitkan dengan shio ini. Dalam urusan pekerjaan maupun keuangan, mereka disebut cenderung mampu menyusun strategi dan mempertimbangkan berbagai pilihan dengan matang.

Kemampuan tersebut dalam ramalan dianggap dapat mendukung perjalanan karier hingga mencapai posisi yang lebih tinggi.

Selain kemampuan pribadi, reputasi sebagai sosok yang dapat diandalkan juga disebut dapat memperkuat pengaruh mereka di lingkungan profesional maupun sosial.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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