7 Cara yang Dapat Dilakukan Pemimpin untuk Memberikan Energi Positif dan Menyemangati Orang Lain

seseorang yang memberikan energi positif./Magnific/Kiwistocks
JawaPos.com - Menjadi seorang pemimpin bukan hanya tentang kemampuan memberikan arahan, mengambil keputusan, atau memastikan pekerjaan selesai tepat waktu. Lebih dari itu, seorang pemimpin juga memiliki pengaruh besar terhadap suasana psikologis orang-orang di sekitarnya.
Kita semua mungkin pernah bertemu dengan pemimpin yang membuat kita merasa lebih percaya diri setelah berbicara dengannya. Bahkan ketika pekerjaan sedang sulit, kehadirannya membuat kita berpikir, “Baiklah, saya bisa menghadapi ini.”
Namun, kita juga mungkin pernah mengalami kebalikannya. Ada pemimpin yang membuat orang merasa tegang, takut melakukan kesalahan, atau kehilangan semangat hanya karena cara berbicara dan memperlakukan orang lain.
Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya persoalan struktur dan jabatan. Ada dimensi psikologis yang sangat kuat di dalamnya.
Pemimpin dapat memengaruhi emosi, motivasi, rasa aman, dan keyakinan seseorang terhadap kemampuannya sendiri. Karena itu, memberikan energi positif kepada orang lain bukan berarti harus selalu ceria, selalu tersenyum, atau mengucapkan kata-kata motivasi setiap hari.
Energi positif dalam kepemimpinan lebih berkaitan dengan kemampuan menciptakan lingkungan yang membuat orang merasa dihargai, didengar, dipercaya, dan memiliki harapan.
Lalu, bagaimana cara melakukannya?
Dilansir dari Psychology Today pada Senin (21/9), terdapat tujuh kebiasaan yang dapat membantu seorang pemimpin memberikan energi positif dan menyemangati orang lain dari sudut pandang psikologi.
1. Dengarkan Orang Lain dengan Sungguh-Sungguh
Salah satu bentuk dukungan psikologis yang sering dianggap sederhana, tetapi memiliki pengaruh besar, adalah kemampuan mendengarkan.
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