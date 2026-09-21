Tak Hanya Soal Karakter, 7 Shio Ini Dipercaya Punya Hoki Finansial

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)
JawaPos.com - Dalam astrologi atau ramalan tradisional Tiongkok, shio kerap dikaitkan dengan karakter, keberuntungan, serta perjalanan hidup seseorang. Setiap shio dipercaya memiliki sifat dan energi yang berbeda.
Salah satu hal yang sering menjadi pembahasan adalah kaitan shio dengan keberuntungan dalam urusan finansial. Beberapa shio bahkan dipercaya mempunyai karakter yang mendukung pencapaian materi dan kemakmuran.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya memiliki kedekatan dengan harta dan kemakmuran. Berikut daftarnya:
Dalam tradisi Tionghoa, shio tikus sering dikaitkan dengan kecerdasan dan kemampuan melihat peluang. Shio ini mencakup mereka yang lahir pada 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, dan 2020.
Orang dengan shio tikus dipercaya memiliki kemampuan berpikir strategis serta kecermatan dalam mengambil keputusan. Sifat tekun dan kemampuannya mengatur berbagai hal juga dianggap mendukung pencapaian finansial.
Mereka disebut memiliki naluri yang baik dalam mengelola uang dan melihat kesempatan yang berpotensi menghasilkan keuntungan.
Mereka yang lahir pada 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, dan 2021 termasuk dalam shio kerbau. Dalam kepercayaan tradisional, shio ini identik dengan ketekunan, tanggung jawab, dan kerja keras.
Orang dengan shio kerbau dipercaya tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Mereka cenderung menjalani sesuatu secara konsisten dan bertahap.
Karakter tersebut kemudian dikaitkan dengan kemampuan membangun kondisi finansial yang stabil melalui kerja keras dan pengelolaan aset dalam jangka panjang.
Shio naga mencakup kelahiran 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, dan 2024. Dalam budaya Tionghoa, naga merupakan simbol yang memiliki posisi penting dan kerap dikaitkan dengan kekuatan serta keberuntungan.
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