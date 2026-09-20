Pintu Keberuntungan Terbuka, 6 Shio Ini Diprediksi Bertemu Peluang Finansial

Ilustrasi shio yang sedang berada di jalur keberuntungan dan rezeki di depan mata (freepik)
JawaPos.com – Jalan seseorang dalam memperoleh rezeki tidak selalu sama. Ada yang mendapat hasil setelah melalui perjuangan panjang, sementara sebagian lainnya menemukan kesempatan dari situasi yang datang secara tidak terduga.
Dalam astrologi Tionghoa, karakter dan perjalanan keberuntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahiran. Sejumlah ramalan bahkan menyebut beberapa shio tertentu sedang memasuki fase yang dianggap lebih terbuka terhadap peluang dan keberuntungan.
Mereka digambarkan memiliki modal berupa ketekunan, keberanian, kecerdikan, maupun ketulusan yang dapat membantu memanfaatkan kesempatan ketika datang.
Dilansir dari kanal YouTube rezekidanhoki, terdapat enam shio yang dipercaya sedang berada di jalur keberuntungan dengan peluang rezeki yang mulai mendekat.
Berikut daftarnya:
Pemilik shio Tikus dikenal dalam ramalan astrologi Tionghoa sebagai pribadi yang cerdas dan cekatan. Mereka juga dipercaya mempunyai kemampuan membaca keadaan sebelum mengambil keputusan.
Pada periode yang disebut penuh peluang ini, ide sederhana bisa saja berkembang menjadi sesuatu yang menghasilkan. Kesempatan tersebut dapat digambarkan melalui tawaran pekerjaan, peluang bisnis, maupun kepercayaan untuk menangani tanggung jawab yang lebih besar.
Menurut ramalan tersebut, keberanian untuk mencoba menjadi salah satu hal yang dapat membantu Tikus memanfaatkan peluang yang muncul.
Kerbau identik dengan karakter tekun, sabar, dan konsisten. Mereka biasanya digambarkan tidak terburu-buru dalam mengejar tujuan karena lebih mengutamakan proses.
Dalam ramalan yang dikutip dari kanal rezekidanhoki, kerja keras yang selama ini dilakukan mulai menunjukkan hasil. Bentuknya bisa berupa perkembangan karier, penghargaan atas pekerjaan, atau kondisi finansial yang semakin stabil.
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Jawa Pos
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