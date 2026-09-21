4 Zodiak Ini Punya Cara unik untuk Self-Care, Bantu untuk Memulihkan Kesehatan Mental

Ilustrasi self-care/Magnific
JawaPos.com-Saat hidup di tengah dunia yang penuh huru-hara, penting untuk menerapkan self-care.
Luangkan waktu satu atau dua jam untuk berfokus pada diri sendiri dan bersantai. Self-care memiliki definisi yang berbeda-beda bagi setiap orang. Namun, tujuannya tetap sama yakni menjaga kondisi mental agar tetap sehat dan stabil.
Setiap zodiak dipercaya memiliki bagian tubuh yang perlu mereka prioritaskan untuk dirawat. Berdasarkan informasi dari laman yourtango pada (21/9) berikut self-care ala cancer, leo, virgo, dan libra.
Cancer
Bagi cancer, self-care dapat dilakukan dengan cara sederhana, seperti pergi keluar rumah dan mengambil foto, atau duduk nyaman di kursi sambil mendengarkan musik. Alam dan musik merupakan dua hal yang sangat disukai cancer dan dipercaya memiliki manfaat yang menenangkan bagi mereka.
Leo
Salah satu cara leo melakukan self-care adalah dengan berbicara. Bersikap baik dan penuh kasih sayang terhadap diri sendiri dapat membantu memperkuat harga diri serta rasa percaya diri. Self-talk dipercaya dapat membantu mengurangi kebiasaan berbicara negatif kepada diri sendiri dan mengarahkan perhatian pada hal positif.
Virgo
Bagi virgo membereskan barang-barang yang berantakan bukan hanya membuat rumah menjadi lebih rapi, tetapi juga membantu menjernihkan pikiran. Mengurangi beberapa benda yang tidak diperlukan dan menyingkirkan berbagai benda berlebih dapat memberikan rasa aman bagi virgo.
Libra
Libra berusaha memastikan dirinya minum banyak air. Mereka biasanya membawa botol minum ke manapun dan rutin mengkonsumsi air sepanjang hari. Libra memahami bahwa minum air merupakan kebiasaan sederhana, tetapi memenuhi kebutuhan cairan tubuh setiap hari tetap penting.
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Jawa Pos
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