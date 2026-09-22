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Rabbany Wanadriani
Rabu, 23 September 2026 | 05.33 WIB

Kreativitasnya Seolah Tak Ada Batas, Ini 6 Zodiak yang Penuh Ide

ilustrasi zodiak paling kreatif. (freepik) - Image

ilustrasi zodiak paling kreatif. (freepik)

JawaPos.com – Dalam astrologi, setiap zodiak dipercaya mempunyai karakter dan kecenderungan yang berbeda. Salah satunya berkaitan dengan cara seseorang menuangkan kreativitas dan mengekspresikan dirinya.

Beberapa zodiak disebut memiliki imajinasi yang kuat sehingga mampu menghasilkan berbagai gagasan menarik. Kreativitas tersebut dapat muncul melalui tulisan, musik, seni, kemampuan berbicara, hingga cara mereka melihat suatu persoalan dari sudut pandang yang berbeda.

Kreativitas juga tidak selalu berkaitan dengan karya seni. Cara menemukan ide baru, menciptakan sesuatu yang berbeda, atau menyampaikan pemikiran secara unik juga kerap dianggap sebagai bentuk kreativitas.

Dilansir English Jagran, berikut enam zodiak yang dalam astrologi disebut memiliki kreativitas dan bakat artistik yang cukup menonjol.

1. Cancer

Cancer dikenal sebagai zodiak yang cukup dekat dengan sisi emosionalnya. Dalam astrologi, perasaan yang kuat tersebut dipercaya dapat menjadi sumber inspirasi ketika mereka menghasilkan sebuah karya.

Menulis, fotografi, hingga berbagai bentuk seni dapat menjadi media bagi Cancer untuk menuangkan kenangan dan pengalaman pribadi. Karya yang mereka hasilkan sering dikaitkan dengan tema keluarga, kasih sayang, dan kehidupan personal.

Bagi Cancer, berkarya juga dapat menjadi cara untuk mengabadikan momen berharga sekaligus mengekspresikan perasaan yang sulit disampaikan secara langsung.

2. Gemini

Gemini kerap dikaitkan dengan kemampuan berkomunikasi dan rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka disebut senang mengeksplorasi berbagai gagasan dan menyampaikannya kepada orang lain.

Kreativitas Gemini dapat terlihat melalui aktivitas seperti menulis, berbicara, bercerita, hingga membuat humor. Kemampuan mereka dalam menghubungkan berbagai ide membuat cara penyampaian Gemini sering terasa berbeda dan menarik.

3. Leo

Leo dikenal senang tampil dan mendapatkan perhatian. Dalam astrologi, kecenderungan tersebut disebut dapat mendorong mereka untuk menyalurkan kreativitas melalui pertunjukan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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