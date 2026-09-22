Mudah Bikin Dongkol, Ini 5 Zodiak yang Disebut Punya Sifat Menyebalkan

ilustrasi zodiak yang menyebalkan. (freepik)

JawaPos.com - Dalam astrologi, setiap zodiak kerap digambarkan mempunyai karakter dan kebiasaan yang berbeda. Selain sisi positif, beberapa sifat tertentu juga dianggap dapat menimbulkan gesekan ketika berinteraksi dengan orang lain.

Perilaku seperti terlalu impulsif, membutuhkan banyak perhatian, sensitif, atau sulit mengendalikan emosi terkadang dapat membuat hubungan dengan orang sekitar menjadi kurang nyaman. Namun, gambaran tersebut merupakan bagian dari astrologi dan tidak bisa digunakan untuk menilai kepribadian seseorang secara pasti.

Dilansir dari English Jagran, terdapat lima zodiak yang disebut mempunyai sejumlah karakter yang berpotensi membuat orang di sekitarnya merasa kesal atau membutuhkan kesabaran ekstra dalam menghadapinya.

1. Gemini Gemini sering digambarkan sebagai pribadi yang dinamis dan sulit ditebak. Mereka dapat mengubah pendapat atau rencana dalam waktu singkat kurang konsisten dalam beberapa situasi. Ditambah keputusan yang terburu-buru, kondisi tersebut berpotensi memunculkan salah paham sehingga orang lain terkadang kesulitan mengikuti pola pikirnya.

Sifat mudah terdistraksi juga disebut membuat Gemini kurang konsisten dalam beberapa situasi. Ditambah keputusan yang terburu-buru, kondisi tersebut berpotensi memunculkan salah paham maupun perdebatan dengan orang di sekitarnya.

2. Leo Leo dikenal percaya diri, ceria, dan senang menunjukkan kemampuan yang dimiliki. Sisi tersebut dapat menjadi daya tarik, tetapi dalam situasi tertentu juga bisa dipersepsikan sebagai sikap terlalu dominan atau ingin mendapatkan perhatian.

Keinginan untuk memperoleh pujian dan pengakuan terkadang membuat Leo terlihat terlalu membanggakan pencapaiannya. Respons emosional yang kuat juga dapat membuat suasana menjadi lebih dramatis ketika mereka merasa tidak mendapatkan perhatian yang diharapkan.

3. Cancer Cancer sering digambarkan sebagai sosok penuh perhatian dan memiliki kepedulian besar terhadap orang-orang terdekat. Namun, kepekaan emosional yang tinggi juga membuat mereka mudah merasa tersinggung.

Mereka disebut cenderung memikirkan sesuatu secara personal dan menyimpan kekecewaan dalam waktu cukup lama. Dalam hubungan dekat, kebutuhan untuk terus mendapatkan kepastian atau perhatian juga dapat terasa melelahkan bagi sebagian orang.

4. Aries Aries mempunyai karakter berani, aktif, dan penuh semangat. Akan tetapi, sifat spontan yang dimiliki terkadang membuat mereka bertindak sebelum mempertimbangkan akibatnya secara matang.

Dalam situasi yang kompetitif, Aries juga bisa terlihat terlalu agresif karena memiliki dorongan kuat untuk menjadi yang terbaik. Jika emosi tidak terkendali, sikap tersebut berpotensi memicu konflik atau keputusan yang kemudian disesali.

5. Scorpio Scorpio sering dikaitkan dengan kepribadian yang misterius, intens, dan tidak mudah membuka diri. Mereka cenderung menyimpan banyak halali informasi dan memperhatikan detail juga dapat membuat orang lain merasa sedang diperiksa atau dicurigai. Ketika intensitas emosinya terlalu kuat, interaksi untuk dirinya sendiri sehingga orang lain terkadang sulit memahami apa yang sebenarnya dipikirkan.