Ramalan Zodiak Pisces 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific)
JawaPos.com - Zodiak pisces akan mengalami pertumbuhan bertahap dalam situasi keuangan. Hal ini merupakan rezeki tak terduga. Selain itu, pisces mungkin merasa kompetitif dan ambisius, dimana hal ini sangat baik bagi beberapa bidang kehidupan.
Tetapi, hindari menjadi konfrontatif. Ketahuilah bahwa pisces dapat bersikap tegas tanpa menyinggung perasaan siapa pun untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jaga keseimbangan yang sehat antara pekerjaan dan bidang kehidupan lainnya.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Senin, 21 September 2026.
Baca Juga:Ramalan Zodiak Aquarius 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan
Pisces (19 Februari – 20 Maret)
Zodiak pisces sebaiknya menunggu waktu yang tepat untuk membicarakan hal penting dengan pasangan. Terkait karir, berbahagialah karena pisces akan menerima pengakuan atas semua kerja keras yang telah dilakukan.
Sementara itu, berhati-hatilah di jalan karena mengemudi dengan ceroboh dan agresif dapat mengakibatkan kecelakaan. Terkait keuangan, pisces memiliki kesempatan untuk mencoba keberuntungan untuk berdagang saham.
Cinta Pisces
Pisces mempunyai ide-ide romantis yang hebat, tetapi pasangan tidak mendengarkan atau tidak terlalu memperhatikan. Dia sepertinya sedang sibuk dengan hal-hal lain.
Tunggu waktu yang tepat untuk membicarakan hal penting dengannya. Pada saat itu, pisces seharusnya sudah mendapatkan perhatian dan kerja sama penuh dari pasangan.
Karir Pisces
Akhirnya, pisces menerima pengakuan yang telah lama ditunggu-tunggu atas semua kerja keras yang telah dilakukan di tempat kerja. Meskipun merasa bahwa hal ini seharusnya datang lebih cepat, pisces akan terkejut dengan bagaimana cara pengakuan itu datang.
Pengakuan ini akan membuat pisces merasa puas dan memotivasi untuk memberikan upaya terbaik ke depannya.
Kesehatan Pisces
Kecerobohan dapat menyebabkan kecelakaan, jadi berhati-hatilah. Pisces mungkin tergoda untuk bertindak gegabah di jalan, namun disarankan untuk sangat waspada. Mengemudi dengan ceroboh dan agresif dapat mengakibatkan kecelakaan, jadi berhati-hatilah.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022