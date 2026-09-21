Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 21 September 2026 | 19.22 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius & Pisces 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (Magnific)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak aquarius akan mendapatkan apresiasi atas semua kerja keras yang telah dilakukan. Tindakan tanpa pamrih aquarius di masa lalu akan mendapatkan pengakuan dan pujian. 

Kerja keras ekstra yang telah aquarius lakukan di tempat kerja menarik perhatian atasan. Aquarius akan menjadi contoh bagi orang lain di tempat kerja. 

Cara kerja aquarius yang baik dan tulus akan dihargai dengan pujian. Teruslah melakukan pekerjaan yang baik dengan ekspektasi yang rendah, dan kesuksesan akan mengikuti aquarius.

Zodiak pisces akan mengalami pertumbuhan bertahap dalam situasi keuangan. Hal ini merupakan rezeki tak terduga. Selain itu, pisces mungkin merasa kompetitif dan ambisius, dimana hal ini sangat baik bagi beberapa bidang kehidupan. 

Tetapi, hindari menjadi konfrontatif. Ketahuilah bahwa pisces dapat bersikap tegas tanpa menyinggung perasaan siapa pun untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jaga keseimbangan yang sehat antara pekerjaan dan bidang kehidupan lainnya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Senin, 21 September 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius perlu menemukan cara kreatif untuk menjaga percikan asmara tetap hidup. Terkait karir, menggabungkan kreativitas dan imajinasi dengan logika dan kepraktisan, akan membuat aquarius meraih kesuksesan.

Sementara itu, hindari mengonsumsi makanan tidak sehat untuk mengatasi gangguan pencernaan ringan yang mengganggu. Pada sisi keuangan, bayarlah jumlah pajak dengan tepat dengan berkonsultasi bersama akuntan pajak atau pengacara profesional.

Cinta Aquarius

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Pisces Mingguan 21 hingga 27 September 2026: Energi Positif Buka Peluang Kemajuan - Image
Zodiak

Ramalan Pisces Mingguan 21 hingga 27 September 2026: Energi Positif Buka Peluang Kemajuan

Senin, 21 September 2026 | 18.32 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Senin, 21 September 2026 | 18.05 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Senin, 21 September 2026 | 11.30 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

6

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

7

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

10

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore