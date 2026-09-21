Ramalan Aries Mingguan 21 hingga 27 September 2026: Lebih Teliti dalam Karier dan Keuangan

JawaPos.com - Ramalan Aries minggu ini, 21-27 September 2026, membawa pesan untuk lebih berhati-hati dalam menjalani berbagai urusan.

Aries mungkin harus menghadapi beberapa situasi yang tidak langsung berjalan sesuai harapan. Karena itu, ketelitian, kesabaran, dan kemampuan mengendalikan diri menjadi hal penting sepanjang pekan ini.

Di tengah kesibukan, Aries juga disarankan meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran.

Kegiatan spiritual, meditasi, atau aktivitas yang membuat hati lebih tenang dapat membantu menjaga keseimbangan.

Dari sisi lain, pengelolaan keuangan juga membutuhkan perhatian karena ada beberapa hari yang mengharuskan Aries lebih cermat dalam menggunakan uang.

Berikut ramalan lengkap zodiak Aries pada minggu ini 21-27 September 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan karier, Aries perlu bekerja lebih teliti dan tidak terburu-buru. Beberapa pekerjaan dapat membutuhkan usaha tambahan sebelum memberikan hasil yang diharapkan.

Menyusun rencana dengan baik dan memeriksa kembali pekerjaan dapat membantu mengurangi kesalahan.

Menjelang pertengahan pekan, terdapat peluang untuk mengambil keputusan penting yang mendukung kepentingan Aries.

Namun, pada akhir pekan, pekerjaan tambahan dapat muncul dan membuat pikiran lebih terbebani. Karena itu, tetap fokus dan jangan mengabaikan kualitas pekerjaan.

2. Cinta

Hubungan asmara membutuhkan komunikasi yang lebih tenang. Perasaan yang terlalu emosional dapat membuat hubungan dengan pasangan terasa kurang nyaman.

Aries sebaiknya mengutamakan sikap terbuka dan bersahabat ketika membicarakan masalah.