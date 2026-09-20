Dari Bisnis hingga Investasi, 8 Shio Ini Diprediksi Punya Rezeki Berlimpah

seseorang yang hartanya tak tertandingi./Freepik.
JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, shio kerap digunakan untuk menggambarkan karakter serta berbagai aspek kehidupan seseorang. Salah satunya adalah pandangan mengenai perjalanan rezeki dan peluang finansial yang dipercaya berbeda pada setiap shio.
Sebagian shio digambarkan harus melewati perjalanan panjang dan berbagai tantangan sebelum mencapai kemapanan. Sementara itu, ada pula shio yang dalam ramalan dipercaya mempunyai karakter yang mendukung kemampuan membangun bisnis, mengelola keuangan, serta mengembangkan kekayaan dalam jangka panjang.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat delapan shio yang dalam ramalan disebut memiliki peluang besar untuk mencapai kemakmuran. Kekayaan tersebut bahkan digambarkan mampu berkembang dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
Dalam budaya Tiongkok, Naga dikenal sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan keberhasilan. Karakter tersebut membuat pemilik Shio Naga dalam astrologi sering digambarkan memiliki ambisi besar serta keberanian dalam mengejar peluang.
Mereka dipercaya mampu melihat kesempatan yang tidak selalu diperhatikan orang lain. Keberanian mengambil keputusan dan kemampuan mengembangkan peluang kemudian dikaitkan dengan potensi memperoleh keuntungan besar.
Dalam ramalan, Shio Naga juga disebut mempunyai peluang membangun kekayaan yang dapat diteruskan kepada generasi selanjutnya.
Meski dikenal sebagai hewan berukuran kecil, Tikus dalam astrologi Tiongkok justru kerap dikaitkan dengan kecerdikan dan kemampuan beradaptasi. Pemilik shio ini digambarkan pandai melihat peluang serta memiliki naluri yang baik dalam mengatur keuangan.
Mereka dipercaya mampu membuat perencanaan finansial dengan matang dan berhati-hati ketika menghadapi risiko. Kemampuan tersebut dianggap dapat membantu mengembangkan aset secara bertahap.
Dalam ramalan, Shio Tikus berpeluang membangun bisnis yang kuat sekaligus menjaga kondisi finansial ketika menghadapi situasi sulit.
Shio Kerbau identik dengan sifat tekun, sabar, dan pekerja keras. Berbeda dengan karakter yang mengandalkan keberuntungan sesaat, mereka digambarkan lebih mengutamakan proses dan konsistensi.
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Jawa Pos
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