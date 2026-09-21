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Irfan Ferdiansyah
Senin, 21 September 2026 | 21.37 WIB

Rezekinya Konon Tak Pernah Jauh, Ini 5 Shio yang Dipercaya Punya Hoki Besar

seseorang yang finansial tak pernah sial./Freepik/EyeEm - Image

seseorang yang finansial tak pernah sial./Freepik/EyeEm

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, shio sering dikaitkan dengan karakter, peruntungan, serta perjalanan hidup seseorang. Setiap shio dipercaya memiliki kecenderungan dan energi yang berbeda, termasuk dalam urusan pekerjaan dan keuangan.

Ada shio yang menurut ramalan harus melewati berbagai tantangan sebelum mencapai kemapanan. Namun, ada pula yang dipercaya memiliki karakter serta peruntungan yang membuat peluang finansial lebih mudah datang dalam kehidupannya.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat lima shio yang dipercaya memiliki peruntungan finansial kuat dan kerap dikaitkan dengan kekayaan serta kemakmuran. Berikut daftarnya:

1. Shio Naga – Simbol Kejayaan dan Ambisi

Naga merupakan salah satu simbol penting dalam budaya Tionghoa dan kerap dikaitkan dengan kekuatan serta kejayaan. Dalam ramalan shio, mereka yang lahir di bawah naungan ini dipercaya memiliki ambisi besar untuk mencapai keberhasilan.

Pemilik shio naga juga disebut berani mengambil keputusan dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan. Kemampuan tersebut dipercaya dapat membantu mereka kembali bangkit setelah mengalami hambatan finansial.

Keberanian mengambil peluang dan keinginan untuk terus berkembang membuat shio naga kerap dianggap memiliki peruntungan yang kuat dalam urusan materi.

2. Shio Tikus – Pandai Membaca Peluang

Shio tikus sering digambarkan sebagai sosok cerdas, gesit, dan memiliki kemampuan membaca situasi. Mereka dipercaya mampu melihat kesempatan yang terkadang tidak diperhatikan oleh orang lain.

Dalam urusan keuangan, karakter tersebut dianggap dapat membantu pemilik shio tikus mencari berbagai sumber penghasilan. Bahkan, mereka dipercaya mampu mengembangkan sesuatu yang sederhana menjadi peluang yang lebih besar.

Ketika menghadapi kondisi ekonomi yang sulit, shio tikus juga disebut memiliki kemampuan beradaptasi sehingga dapat mencari alternatif untuk mempertahankan kondisi finansialnya.

3. Shio Ular – Tenang dalam Mengambil Keputusan

Pemilik shio ular dikenal dalam ramalan tradisional sebagai pribadi yang tenang, penuh perhitungan, dan tidak terburu-buru dalam bertindak. Mereka dipercaya lebih suka mengamati keadaan sebelum mengambil keputusan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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