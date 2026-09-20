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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 21 September 2026 | 05.42 WIB

Rezeki Besar di Depan Mata, 4 Shio Ini Diminta Jangan Terburu-buru

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com - Setiap orang tentu mendambakan kehidupan yang berkecukupan, tenang, dan jauh dari persoalan finansial. Meski begitu, perjalanan menuju kondisi tersebut tidak selalu berlangsung cepat. Ada kalanya seseorang harus melewati berbagai ujian dan menunggu cukup lama sebelum hasil dari perjuangannya terlihat.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, karakter serta perjalanan hidup seseorang kerap dikaitkan dengan shio kelahirannya. Sejumlah ramalan bahkan menyebut ada shio tertentu yang sedang berada dalam fase menanti datangnya peluang dan keberuntungan finansial.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat empat shio yang diramalkan akan segera memasuki fase kehidupan yang lebih makmur. Mereka disebut perlu mempertahankan kesabaran karena hasil dari usaha dan perjuangan sebelumnya diyakini mulai menunjukkan titik terang.

1. Shio Ular

Pemilik Shio Ular dikenal memiliki karakter tenang, penuh perhitungan, dan tidak mudah mengambil keputusan secara gegabah. Mereka cenderung mengamati keadaan terlebih dahulu sebelum menentukan langkah.

Sikap tersebut membuat mereka dipercaya mampu menemukan peluang yang luput dari perhatian orang lain. Dalam ramalan yang beredar, keberuntungan Shio Ular bukan sesuatu yang datang secara instan. Mereka justru digambarkan harus melewati proses panjang dengan bekerja secara konsisten dan terkadang tanpa banyak diketahui orang.

Kesabaran itu disebut akan membawa hasil pada waktunya. Peluang finansial, peningkatan posisi, hingga datangnya sumber rezeki baru menjadi gambaran keberuntungan yang dikaitkan dengan Shio Ular.

2. Shio Kerbau

Shio Kerbau identik dengan pribadi yang rajin, kuat menghadapi tekanan, dan memiliki ketekunan tinggi. Mereka biasanya tidak mudah meninggalkan pekerjaan hanya karena hasil yang diperoleh belum sesuai harapan.

Perjalanan tersebut membuat pemilik Shio Kerbau kerap harus menunggu lebih lama untuk menikmati hasil jerih payahnya. Dalam ramalan astrologi Tionghoa, kondisi itu digambarkan sebagai proses sebelum datangnya masa panen.

Usaha yang selama ini dilakukan disebut berpotensi menghasilkan perubahan positif. Jika tetap konsisten dan mampu mengelola peluang dengan baik, Shio Kerbau diramalkan dapat merasakan kondisi finansial yang lebih stabil dan sejahtera.

3. Shio Kambing

Orang yang memiliki Shio Kambing dikenal lembut, penyayang, dan memiliki kepedulian besar terhadap orang lain. Mereka bahkan sering kali lebih mengutamakan kebutuhan orang di sekitarnya daripada kepentingan pribadi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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