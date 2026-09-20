Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Senin, 21 September 2026 | 05.27 WIB

Dari Hidup Sederhana Jadi Kaya Raya, 7 Weton Ini Disebut Punya Jalan Rezeki Istimewa

seseorang yang jadi konglomerat dadakan./Freepik/Madushika

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk membaca karakter dan perjalanan hidup seseorang. Salah satu hal yang banyak dibahas dalam primbon adalah mengenai rezeki dan perubahan kondisi ekonomi seseorang.

Meski demikian, ramalan weton sebaiknya dipandang sebagai bagian dari kepercayaan dan budaya, bukan sebagai kepastian mengenai masa depan. Kondisi ekonomi seseorang tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk usaha, kesempatan, keputusan, dan keadaan kehidupan masing-masing.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dalam primbon Jawa dipercaya memiliki peluang mengalami perubahan nasib secara besar. Mereka disebut dapat melewati masa sulit dan kemudian memperoleh rezeki atau kesempatan yang datang dari arah tidak terduga.

1. Selasa Kliwon

Selasa Kliwon disebut sebagai salah satu weton yang perjalanan rezekinya tidak selalu langsung terlihat sejak awal. Mereka mungkin harus melewati berbagai kesulitan sebelum akhirnya menemukan kondisi kehidupan yang lebih baik.

Menurut kepercayaan primbon, kesempatan besar bisa muncul melalui usaha, kerja sama, warisan, maupun peluang yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan. Perubahan tersebut dipercaya dapat membuat kehidupan mereka jauh lebih mapan dibandingkan sebelumnya.

2. Jumat Legi

Pemilik weton Jumat Legi dalam primbon Jawa dikenal mempunyai daya tarik dan kemampuan membangun hubungan dengan orang lain. Karakter tersebut dipercaya dapat membuka berbagai kesempatan dalam kehidupan.

Ketika menghadapi persoalan ekonomi, mereka disebut memiliki peluang memperoleh bantuan atau kesempatan baru. Rezeki juga dipercaya dapat datang melalui kerja sama, bisnis, maupun tawaran yang muncul secara tiba-tiba.

3. Rabu Pahing

Rabu Pahing termasuk weton yang dipercaya memiliki perjalanan rezeki yang kuat, meskipun hasilnya tidak selalu datang dengan cepat. Berbagai tantangan finansial yang dialami dianggap sebagai bagian dari proses menuju kehidupan yang lebih mapan.

Dalam kepercayaan primbon, peluang besar dapat muncul setelah seseorang melewati masa penuh perjuangan. Kesempatan tersebut bisa mendorong pemilik weton Rabu Pahing membangun usaha atau memperoleh peningkatan ekonomi yang cukup signifikan.

4. Sabtu Pon

Sabtu Pon digambarkan sebagai pribadi yang memiliki keteguhan serta jiwa kepemimpinan. Sifat tersebut dipercaya menjadi modal untuk menghadapi berbagai tantangan dan mengambil kesempatan yang datang.

Menurut primbon, ada kemungkinan pemilik weton ini menemukan peluang penting yang mampu mengubah keadaan ekonomi. Satu kesempatan yang dimanfaatkan dengan baik bahkan dipercaya dapat membuka jalan menuju kehidupan yang jauh lebih sejahtera.

5. Senin Wage

Perjalanan hidup Senin Wage dalam primbon sering dikaitkan dengan berbagai tantangan. Namun, ketekunan dalam menghadapi keadaan tersebut dipercaya dapat menghasilkan perubahan positif di kemudian hari.

Ketika kesempatan mulai terbuka, pemilik weton ini disebut dapat mengembangkan usaha atau memperoleh aset yang bernilai. Karena itulah, Senin Wage dianggap memiliki potensi mengalami peningkatan kondisi ekonomi yang cukup besar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jalan Menuju Kaya Makin Terbuka, Ini 7 Shio yang Sedang Dihujani Keberuntungan - Image
Zodiak

Jalan Menuju Kaya Makin Terbuka, Ini 7 Shio yang Sedang Dihujani Keberuntungan

Senin, 21 September 2026 | 03.56 WIB

Tua Bukan Berarti Surut, 7 Shio Ini Diprediksi Justru Semakin Kaya - Image
Zodiak

Tua Bukan Berarti Surut, 7 Shio Ini Diprediksi Justru Semakin Kaya

Jumat, 18 September 2026 | 22.06 WIB

7 Weton Spesial: Disayang Semesta, Harta Berlimpah, Kaya Raya dan Status Mulia - Image
Zodiak

7 Weton Spesial: Disayang Semesta, Harta Berlimpah, Kaya Raya dan Status Mulia

Jumat, 18 September 2026 | 04.49 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang

3

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

6

Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang

7

Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium

8

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi

10

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore