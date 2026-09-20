Dari Hidup Sederhana Jadi Kaya Raya, 7 Weton Ini Disebut Punya Jalan Rezeki Istimewa

seseorang yang jadi konglomerat dadakan./Freepik/Madushika

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk membaca karakter dan perjalanan hidup seseorang. Salah satu hal yang banyak dibahas dalam primbon adalah mengenai rezeki dan perubahan kondisi ekonomi seseorang.

Meski demikian, ramalan weton sebaiknya dipandang sebagai bagian dari kepercayaan dan budaya, bukan sebagai kepastian mengenai masa depan. Kondisi ekonomi seseorang tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk usaha, kesempatan, keputusan, dan keadaan kehidupan masing-masing.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dalam primbon Jawa dipercaya memiliki peluang mengalami perubahan nasib secara besar. Mereka disebut dapat melewati masa sulit dan kemudian memperoleh rezeki atau kesempatan yang datang dari arah tidak terduga.

1. Selasa Kliwon Selasa Kliwon disebut sebagai salah satu weton yang perjalanan rezekinya tidak selalu langsung terlihat sejak awal. Mereka mungkin harus melewati berbagai kesulitan sebelum akhirnya menemukan kondisi kehidupan yang lebih baik.

Menurut kepercayaan primbon, kesempatan besar bisa muncul melalui usaha, kerja sama, warisan, maupun peluang yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan. Perubahan tersebut dipercaya dapat membuat kehidupan mereka jauh lebih mapan dibandingkan sebelumnya.

2. Jumat Legi Pemilik weton Jumat Legi dalam primbon Jawa dikenal mempunyai daya tarik dan kemampuan membangun hubungan dengan orang lain. Karakter tersebut dipercaya dapat membuka berbagai kesempatan dalam kehidupan.

Ketika menghadapi persoalan ekonomi, mereka disebut memiliki peluang memperoleh bantuan atau kesempatan baru. Rezeki juga dipercaya dapat datang melalui kerja sama, bisnis, maupun tawaran yang muncul secara tiba-tiba.

3. Rabu Pahing Rabu Pahing termasuk weton yang dipercaya memiliki perjalanan rezeki yang kuat, meskipun hasilnya tidak selalu datang dengan cepat. Berbagai tantangan finansial yang dialami dianggap sebagai bagian dari proses menuju kehidupan yang lebih mapan.

Dalam kepercayaan primbon, peluang besar dapat muncul setelah seseorang melewati masa penuh perjuangan. Kesempatan tersebut bisa mendorong pemilik weton Rabu Pahing membangun usaha atau memperoleh peningkatan ekonomi yang cukup signifikan.

4. Sabtu Pon Sabtu Pon digambarkan sebagai pribadi yang memiliki keteguhan serta jiwa kepemimpinan. Sifat tersebut dipercaya menjadi modal untuk menghadapi berbagai tantangan dan mengambil kesempatan yang datang.

Menurut primbon, ada kemungkinan pemilik weton ini menemukan peluang penting yang mampu mengubah keadaan ekonomi. Satu kesempatan yang dimanfaatkan dengan baik bahkan dipercaya dapat membuka jalan menuju kehidupan yang jauh lebih sejahtera.

5. Senin Wage Perjalanan hidup Senin Wage dalam primbon sering dikaitkan dengan berbagai tantangan. Namun, ketekunan dalam menghadapi keadaan tersebut dipercaya dapat menghasilkan perubahan positif di kemudian hari.