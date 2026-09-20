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Irfan Ferdiansyah
Senin, 21 September 2026 | 03.56 WIB

Jalan Menuju Kaya Makin Terbuka, Ini 7 Shio yang Sedang Dihujani Keberuntungan

seseorang yang selangkah lagi jadi konglomerat./Freepik/user25451090 - Image

seseorang yang selangkah lagi jadi konglomerat./Freepik/user25451090

JawaPos.com - Perjalanan menuju kesuksesan finansial tidak selalu berlangsung dalam waktu singkat. Ada orang yang harus melewati proses panjang, membangun pengalaman, dan menghadapi berbagai tantangan sebelum akhirnya memperoleh hasil dari kerja kerasnya.

Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakter serta pola keberuntungan yang berbeda. Keyakinan tersebut membuat sebagian orang menghubungkan kondisi karier dan finansial dengan shio kelahirannya.

Pada periode tertentu, beberapa shio bahkan dipercaya sedang memasuki fase yang lebih menguntungkan. Peluang baru dapat muncul melalui pekerjaan, usaha, kerja sama, maupun keputusan yang sebelumnya belum memberikan hasil.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut sedang berada dalam periode dengan peluang finansial yang menjanjikan.

Berikut daftarnya:

1. Shio Tikus – Pandai Membaca Peluang

Pemilik shio Tikus dikenal memiliki kemampuan berpikir cepat dan cukup jeli ketika melihat kesempatan. Mereka cenderung mampu mencari jalan keluar ketika berhadapan dengan persoalan yang rumit.

Dalam ramalan tersebut, periode ini disebut dapat membawa sejumlah peluang baru bagi shio Tikus. Pekerjaan yang sebelumnya berjalan lambat berpotensi mengalami perkembangan, sementara kesempatan kerja sama atau usaha juga bisa bermunculan.

Bagi mereka, kemampuan menentukan prioritas dan mengelola peluang menjadi hal penting agar kesempatan yang datang tidak berlalu begitu saja.

2. Shio Naga – Ide Besar Membuka Jalan Rezeki

Naga dalam astrologi Tionghoa kerap dikaitkan dengan keberanian, ambisi, dan kewibawaan. Karakter tersebut membuat pemilik shio ini sering digambarkan sebagai sosok yang memiliki visi besar.

Menurut ramalan yang dikutip, Naga sedang berada dalam fase yang mendukung perkembangan finansial. Gagasan yang sebelumnya hanya berupa rencana dapat mulai diarahkan menjadi proyek atau sumber penghasilan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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