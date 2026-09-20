Punya Karisma Kuat, 3 Weton Ini Diyakini Berpotensi Jadi Pemimpin Besar

JawaPos.com - Dalam kepercayaan primbon Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, watak, hingga potensi seseorang dalam menjalani kehidupan. Beberapa weton bahkan dipercaya memiliki pembawaan yang kuat, berwibawa, serta mampu memengaruhi dan mengarahkan orang-orang di sekitarnya.

Meski demikian, ramalan berdasarkan weton tidak seharusnya dianggap sebagai kepastian mengenai masa depan seseorang. Kemampuan menjadi pemimpin pada kenyataannya juga dipengaruhi oleh kerja keras, pengalaman, pendidikan, kemampuan mengambil keputusan, serta berbagai faktor lainnya. Primbon Jawa sendiri dapat dipandang sebagai bagian dari tradisi dan warisan budaya yang menarik untuk diketahui.

Dilansir dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, terdapat tiga weton yang dipercaya mempunyai karakter kepemimpinan kuat dan berpotensi menjadi sosok besar, baik sebagai pemimpin maupun pengusaha.

1. Selasa Pon Pemilik weton Selasa Pon dalam primbon Jawa digambarkan memiliki pembawaan yang tenang tetapi berwibawa. Perpaduan energi yang dikaitkan dengan cakra bumi dan cakra langit dipercaya membuat mereka memiliki karakter tegas serta kemampuan memimpin.

Mereka cenderung tidak banyak mengumbar perkataan, tetapi mampu menunjukkan ketegasan ketika mengambil keputusan. Sifat tersebut membuat Selasa Pon diyakini memiliki potensi untuk menjadi sosok yang disegani dan mampu mengarahkan orang lain.

2. Minggu Pon Minggu Pon disebut sebagai salah satu weton yang memiliki karakter penuh kasih dan jiwa sosial yang kuat. Mereka dipercaya mempunyai sifat dermawan, bijaksana, serta senang memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitarnya.

Menurut kepercayaan primbon, perpaduan karakter tersebut dapat mendukung kemampuan seseorang dalam membangun hubungan dan mendapatkan kepercayaan dari banyak pihak. Karena itu, Minggu Pon kerap dikaitkan dengan sosok yang mempunyai kharisma dan potensi kepemimpinan besar.

3. Rabu Pon Rabu Pon juga termasuk weton yang dipercaya mempunyai pembawaan sebagai seorang pemimpin. Mereka digambarkan memiliki sikap tegas, berwibawa, sekaligus tetap mengedepankan kepedulian terhadap orang lain.

Dalam primbon Jawa, karakter Rabu Pon dikaitkan dengan perpaduan cakra jantung bumi dan cakra dasar langit. Kombinasi tersebut dipercaya membuat pemiliknya mempunyai daya kepemimpinan yang cukup menonjol serta mampu memperoleh rasa hormat dari lingkungan sekitar.