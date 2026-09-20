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Lania Monica
Senin, 21 September 2026 | 05.31 WIB

Punya Cara Berpikir Unik dan Intuisi Kuat, 3 Weton Ini Konon Sangat Cerdas

Ilustrasi weton yang disebut paling cerdas dan punya IQ Tinggi (freepik)

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengenali hari kelahiran seseorang, tetapi juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, rezeki, hingga kemampuan tertentu. Salah satu kepercayaan yang berkembang di masyarakat adalah adanya weton yang dianggap memiliki kecerdasan menonjol.

Dalam primbon, karakter seperti daya pikir, kreativitas, ketajaman intuisi, dan kemampuan mengambil keputusan sering menjadi gambaran yang dikaitkan dengan weton tertentu. Namun, anggapan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan budaya dan tidak dapat digunakan sebagai ukuran ilmiah untuk menentukan IQ seseorang.

Dikutip dari YouTube Pandawa Cirebon, terdapat tiga weton yang dipercaya mempunyai kecerdasan istimewa. Berikut gambaran ketiganya menurut primbon Jawa.

1. Minggu Wage

Minggu Wage dipercaya memiliki perpaduan karakter yang membuat pemiliknya mudah mengembangkan kemampuan dalam berbagai bidang. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang cepat memahami sesuatu dan mempunyai potensi berpikir kreatif.

Menurut kepercayaan primbon, kesungguhan menjadi salah satu faktor penting bagi pemilik weton ini. Ketika kemampuan tersebut diiringi ketekunan dan kemauan untuk terus berkarya, mereka dipercaya dapat menghasilkan pencapaian yang baik serta membuka berbagai peluang dalam kehidupan.

2. Rabu Wage

Rabu Wage dikenal dalam primbon sebagai weton dengan karakter kreatif dan kemampuan berpikir yang kuat. Pemilik weton ini dipercaya mampu menggabungkan pemikiran logis dengan sisi seni dan kreativitas.

Potensi tersebut membuat mereka dianggap mudah menemukan gagasan baru ketika menghadapi persoalan. Meski demikian, primbon juga menekankan pentingnya tekad dan kedisiplinan. Kemampuan yang dimiliki akan lebih berguna apabila dibarengi usaha yang konsisten.

3. Senin Wage

Senin Wage digambarkan mempunyai perpaduan karakter yang membuat pemiliknya berani sekaligus penuh pertimbangan. Mereka dipercaya mampu memikirkan berbagai kemungkinan akhirnya, penilaian kecerdasan seseorang tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan weton. Kemampuan berpikir, kreativitas, dan pencapa sebelum mengambil sebuah keputusan.

Dalam kepercayaan primbon Jawa, kecerdasan Senin Wage juga terlihat dari kemampuannya menghadapi persoalan dan mencari jalan keluar. Agar potensinya berkembang, mereka disebut perlu memiliki tujuan yang jelas serta menjaga semangat untuk menghindari rasa malas.

Pada akhirnya, penilaian kecerdasan seseorang tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan weton. Kemampuan berpikir, kreativitas, dan pencapaian seseorang juga dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman, lingkungan, serta berbagai faktor lainnya.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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