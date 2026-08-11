Punya Wibawa Kuat! 5 Weton Ini Dipercaya Berbakat Menjadi Pemimpin Besar

Weton punya takdir jadi pemimpin besar dan tokoh berpengaruh kata primbon Jawa
JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk melihat karakter seseorang, tetapi juga kerap dikaitkan dengan perjalanan hidup, termasuk bakat kepemimpinan.
Beberapa weton dipercaya mempunyai pembawaan yang kuat, mudah mendapatkan kepercayaan, serta mampu memengaruhi orang-orang di sekitarnya. Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang.
Dilansir dari kanal YouTube Nguri Jawen, terdapat lima weton yang disebut mempunyai karakter dan potensi untuk menjadi sosok pemimpin maupun tokoh yang berpengaruh.
1. Sabtu Kliwon
Sabtu Kliwon mempunyai neptu 17, yang berasal dari nilai hari Sabtu sebesar 9 dan pasaran Kliwon sebesar 8. Dalam perhitungan Primbon Jawa, angka tersebut tergolong tinggi.
Weton ini digambarkan mempunyai pembawaan berwibawa serta energi yang kuat. Mereka dipercaya mampu membuat orang lain merasa segan sekaligus nyaman ketika berada di dekatnya.
Sabtu Kliwon juga disebut mempunyai kecenderungan untuk menjadi sosok yang dipercaya mengambil keputusan. Tidak selalu harus tampil di depan, pengaruhnya justru dapat muncul melalui sikap tenang, keteguhan, dan kemampuan menghadapi berbagai persoalan.
Namun, tanggung jawab besar juga menjadi tantangan bagi pemilik weton ini. Karena itu, kemampuan memimpin sebaiknya diimbangi dengan pengendalian emosi, pengetahuan, sikap rendah hati, serta kepedulian kepada sesama.
2. Rabu Pahing
Rabu Pahing memiliki neptu 16, hasil perpaduan nilai Rabu 7 dan Pahing 9. Weton ini dipercaya mempunyai kecerdasan, keberanian, dan kemampuan kuat dalam mengambil keputusan.
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