Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 12 Agustus 2026 | 05.24 WIB

Punya Wibawa Kuat! 5 Weton Ini Dipercaya Berbakat Menjadi Pemimpin Besar

Weton punya takdir jadi pemimpin besar dan tokoh berpengaruh kata primbon Jawa - Image

Weton punya takdir jadi pemimpin besar dan tokoh berpengaruh kata primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk melihat karakter seseorang, tetapi juga kerap dikaitkan dengan perjalanan hidup, termasuk bakat kepemimpinan.

Beberapa weton dipercaya mempunyai pembawaan yang kuat, mudah mendapatkan kepercayaan, serta mampu memengaruhi orang-orang di sekitarnya. Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Nguri Jawen, terdapat lima weton yang disebut mempunyai karakter dan potensi untuk menjadi sosok pemimpin maupun tokoh yang berpengaruh.

1. Sabtu Kliwon

Sabtu Kliwon mempunyai neptu 17, yang berasal dari nilai hari Sabtu sebesar 9 dan pasaran Kliwon sebesar 8. Dalam perhitungan Primbon Jawa, angka tersebut tergolong tinggi.

Weton ini digambarkan mempunyai pembawaan berwibawa serta energi yang kuat. Mereka dipercaya mampu membuat orang lain merasa segan sekaligus nyaman ketika berada di dekatnya.

Sabtu Kliwon juga disebut mempunyai kecenderungan untuk menjadi sosok yang dipercaya mengambil keputusan. Tidak selalu harus tampil di depan, pengaruhnya justru dapat muncul melalui sikap tenang, keteguhan, dan kemampuan menghadapi berbagai persoalan.

Namun, tanggung jawab besar juga menjadi tantangan bagi pemilik weton ini. Karena itu, kemampuan memimpin sebaiknya diimbangi dengan pengendalian emosi, pengetahuan, sikap rendah hati, serta kepedulian kepada sesama.

2. Rabu Pahing

Rabu Pahing memiliki neptu 16, hasil perpaduan nilai Rabu 7 dan Pahing 9. Weton ini dipercaya mempunyai kecerdasan, keberanian, dan kemampuan kuat dalam mengambil keputusan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Punya Aura Pemimpin, 5 Shio Ini Dipercaya Menyimpan Bakat Besar Sejak Lahir - Image
Zodiak

Punya Aura Pemimpin, 5 Shio Ini Dipercaya Menyimpan Bakat Besar Sejak Lahir

Selasa, 11 Agustus 2026 | 21.24 WIB

Tak Mudah Diremehkan, 5 Shio Ini Punya Bakat dan Jiwa Kepemimpinan Kuat - Image
Zodiak

Tak Mudah Diremehkan, 5 Shio Ini Punya Bakat dan Jiwa Kepemimpinan Kuat

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 21.00 WIB

5 Zodiak yang Punya Bakat Alami untuk Kaya dengan Jalur Bisnis, Berpotensi Jadi CEO Sukses - Image
Zodiak

5 Zodiak yang Punya Bakat Alami untuk Kaya dengan Jalur Bisnis, Berpotensi Jadi CEO Sukses

Selasa, 4 Agustus 2026 | 18.08 WIB

Terpopuler

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi - Image
1

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

2

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

3

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

4

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares

8

Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI

9

Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone

10

Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore