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Lania Monica
Senin, 21 September 2026 | 04.33 WIB

Rajin dan Penuh Strategi, 3 Weton Ini Disebut Punya Karakter yang Disukai Atasan

Ilustrasi weton paling disukai bos karena pintar bekerja (freepik) - Image

Ilustrasi weton paling disukai bos karena pintar bekerja (freepik)

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk menghitung hari kelahiran, tetapi juga kerap dikaitkan dengan karakter dan perjalanan hidup seseorang. Berbagai penafsiran primbon bahkan membahas sifat seseorang ketika berada di lingkungan pekerjaan.

Ada sejumlah weton yang dalam kepercayaan tersebut digambarkan mempunyai etos kerja tinggi. Mereka disebut tekun, mampu menyusun pekerjaan dengan baik, serta dapat dipercaya ketika mendapat tanggung jawab.

Dikutip dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, terdapat tiga weton yang dipercaya mempunyai karakter yang membuatnya mudah mendapatkan kepercayaan dari atasan. Meski demikian, setiap weton juga memiliki sisi yang perlu diperhatikan agar potensi positifnya dapat berkembang.

Berikut tiga weton yang dimaksud:

1. Kamis Kliwon

Pemilik weton Kamis Kliwon digambarkan sebagai pribadi yang serius dan memiliki pola kerja terarah. Mereka disebut mampu menyusun rencana sebelum menjalankan pekerjaan sehingga tugas dapat dilakukan dengan lebih terorganisir.

Semangat yang tinggi dan kemampuan menyusun strategi membuat weton ini dalam penafsiran primbon dikaitkan dengan peluang memperoleh kepercayaan lebih besar dari atasan. Jika kemampuan tersebut dimanfaatkan dengan baik, perkembangan karier juga dipercaya dapat terbuka.

Namun, Kamis Kliwon disebut memiliki sisi yang perlu dikendalikan, terutama dalam berkomunikasi. Kebiasaan berbicara secara spontan atau terlalu terus terang berpotensi membuat orang lain salah memahami maksud yang disampaikan.

2. Rabu Pahing

Rabu Pahing dikenal dalam penafsiran primbon dengan istilah tulus banyu, yang secara simbolis dikaitkan dengan sifat baik dan aliran rezeki. Pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi ramah, tulus, serta senang membantu orang lain.

Sikap tersebut membuat mereka dipercaya mudah membangun hubungan baik dengan rekan kerja. Ditambah dengan karakter pekerja keras, Rabu Pahing disebut berpotensi memperoleh tanggung jawab lebih besar dari atasannya.

Di sisi lain, mereka juga disarankan tidak mudah terlena ketika mendapatkan pujian. Terlalu percaya diri karena apresiasi orang lain disebut dapat membuat seseorang kurang waspada terhadap kekurangan yang masih perlu diperbaiki.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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