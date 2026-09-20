Anak Pembawa Berkah, 7 Weton Dipercaya Angkat Derajat Orang Tua Menurut Primbon Jawa

Weton anak pembawa berkah angkat derajat orang tua menurut primbon jawa./Magnific/ magnific
JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal beberapa weton anak yang dipercaya menjadi pembawa berkah bagi keluarga.
Golongan weton ini diyakini mampu mengangkat derajat orang tua melalui kesuksesan yang diraih.
Watak unggul serta potensi besar menjadi bekal utama bagi anak dengan weton dalam kategori ini.
Dilansir dari akun YouTube Bara raja cirebon pada Sabtu (19/9), disebutkan tujuh weton yang menurut primbon Jawa dipercaya membawa keberuntungan dan mengangkat derajat orang tua.
1. Senin pon
Anak dengan weton Senin Pon dipercaya memiliki sifat lembut serta kecerdasan yang menonjol sejak kecil.
Kemudahan mendapatkan simpati dari orang lain menjadi karakter khas yang melekat pada weton ini.
Kemampuan beradaptasi yang baik membuat mereka mudah berkembang di berbagai bidang kehidupan.
Rasa tanggung jawab tinggi terhadap keluarga menjadi bekal penting sejak usia dini. Kesetiaan mengingat jasa orang tua tetap terjaga hingga mereka memasuki usia dewasa.
Kehidupan yang lebih baik bagi keluarga menjadi tujuan utama yang mereka perjuangkan. Upaya membalas pengorbanan orang tua menjadi salah satu bentuk bakti mereka kelak.
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