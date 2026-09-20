Setelah Melewati Banyak Rintangan, 6 Shio Ini Diramal Segera Merasakan Kemakmuran

JawaPos.com – Setelah melewati berbagai tantangan, setiap orang tentu berharap dapat memasuki fase kehidupan yang lebih tenang, sejahtera, dan penuh pencapaian. Dalam astrologi Tiongkok, perjalanan tersebut kerap dikaitkan dengan karakter serta peruntungan berdasarkan shio kelahiran.

Sejumlah shio dipercaya memiliki karakter yang mendukung pencapaian finansial, seperti keberanian, ketekunan, kemampuan membaca peluang, hingga kecerdasan dalam mengambil keputusan. Karakter-karakter tersebut dalam ramalan kemudian dikaitkan dengan kemungkinan datangnya peluang dan kemakmuran.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang disebut akan memasuki fase kehidupan yang lebih makmur. Mereka digambarkan mempunyai sejumlah karakter yang dapat menjadi modal dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan kesempatan.

Berikut enam shio yang masuk dalam ramalan tersebut:

1. Shio Macan Shio Macan dikenal dengan karakter penuh keberanian dan rasa percaya diri. Mereka digambarkan mempunyai jiwa kepemimpinan serta tidak mudah mundur ketika berhadapan dengan tantangan.

Keberanian mengambil keputusan dan kesiapan menghadapi risiko membuat shio ini kerap dikaitkan dengan dunia bisnis maupun kewirausahaan. Dalam ramalan, kemampuan tersebut dipercaya dapat membuka jalan menuju peluang finansial yang lebih besar.

Tahun kelahiran yang disebut dalam sumber antara lain 1974 (Kayu), 1986 (Api), 1998 (Tanah), dan 2010 (Logam).

2. Shio Ayam Pemilik Shio Ayam digambarkan sebagai pribadi yang teliti dan memiliki kemampuan analisis yang baik. Mereka disebut mampu memperhatikan hal-hal kecil yang terkadang luput dari perhatian orang lain.

Ketekunan juga menjadi karakter yang menonjol. Dalam urusan pekerjaan maupun keuangan, sifat tersebut dipercaya membantu mereka mempertimbangkan berbagai peluang dengan lebih matang.