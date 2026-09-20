Dikenal Punya Mental Baja, 8 Weton Ini Disebut Berpotensi Meraih Kemakmuran

Weton berlimpah harta yang diberkati dewa kekayaan dan diselimuti hoki
JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran mengenai rezeki seseorang. Sejumlah weton bahkan dipercaya memiliki peruntungan yang baik dan jalan kehidupan yang dipenuhi kemudahan.
Kepercayaan tersebut bersumber dari penafsiran dalam primbon Jawa, yang menghubungkan kombinasi hari dan pasaran kelahiran dengan berbagai karakter serta peruntungan. Karena itu, anggapan mengenai weton pembawa kekayaan sebaiknya dipahami sebagai bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya, bukan sebagai kepastian mengenai kondisi finansial seseorang.
Dikutip dari akun YouTube Kunil Primbon Jowo, terdapat delapan weton yang disebut memiliki potensi rezeki besar dan kehidupan yang penuh keberuntungan. Berikut daftar serta gambaran karakternya:
Orang yang lahir pada weton Senin Wage digambarkan memiliki karakter bersemangat dan daya juang yang kuat. Mereka juga dikenal menjunjung tinggi harga diri serta berusaha menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya.
Walaupun memiliki jumlah neptu yang relatif kecil, rezeki dalam penafsiran primbon disebut dapat diperoleh melalui kerja keras dan ketulusan. Kemampuan mengendalikan emosi menjadi salah satu hal yang dianggap penting agar langkah mereka tidak terhambat oleh keputusan yang terburu-buru.
Selasa Legi termasuk weton yang dalam penafsiran tertentu dikaitkan dengan Tibo Gedang, sebuah simbol yang menggambarkan kemakmuran.
Pemilik weton ini digambarkan mempunyai intuisi kuat, mudah bergaul, dan mampu membangun hubungan dengan berbagai kalangan. Sikap ramah serta pembawaan yang menyenangkan dipercaya dapat membantu membuka berbagai kesempatan dalam kehidupan maupun pekerjaan.
Menurut penafsiran primbon, kemampuan bersosialisasi yang dipadukan dengan keuletan menjadi salah satu modal untuk mencapai kesejahteraan.
Minggu Kliwon dikaitkan dengan simbol Kuning Lintang, yang secara simbolis menggambarkan sesuatu yang bersinar seperti bintang.
Karakter pemilik weton ini disebut cenderung tenang dan tidak banyak mencampuri urusan orang lain. Mereka juga digambarkan sebagai pribadi yang berhati-hati sebelum menentukan keputusan.
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