Rezeki Melimpah, 7 Shio Ini Disebut Dekat dengan Harta dan Kemakmuran

Ilustrasi Shio (magnific)
JawaPos.com – Dalam tradisi astrologi Tiongkok, shio tidak hanya digunakan untuk menggambarkan karakter seseorang, tetapi juga kerap dikaitkan dengan perjalanan hidup dan peruntungan.
Sejumlah shio dipercaya memiliki karakter yang mendukung pencapaian materi, seperti ketekunan, kecerdasan, keberanian mengambil peluang, hingga kemampuan mengelola keuangan.
Dalam berbagai ramalan, karakter tersebut kemudian dikaitkan dengan peluang untuk memperoleh serta mempertahankan kemakmuran dalam jangka panjang.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut memiliki peruntungan kuat dalam urusan harta dan kemakmuran.
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Berikut tujuh shio yang dimaksud.
Shio Tikus mencakup mereka yang lahir pada 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, dan 2020.
Dalam tradisi Tionghoa, Tikus sering dikaitkan dengan kecerdikan, kemampuan beradaptasi, serta kepiawaian mencari peluang.
Karakter tersebut dalam ramalan disebut dapat membantu pemilik Shio Tikus membangun kondisi finansial yang stabil. Mereka juga digambarkan cukup cermat dalam mengatur pemasukan dan mempertimbangkan berbagai pilihan terkait uang.
Kemampuan menganalisis situasi dan ketekunan mengejar target menjadi kualitas yang disebut dapat mendukung perjalanan finansial mereka.
Mereka yang lahir pada 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, dan 2021 termasuk Shio Kerbau.
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