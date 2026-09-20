Tak Selalu Terlihat dari Awal, 6 Weton Ini Disebut Bisa Meraih Kemakmuran

seseorang yang jumlah hartanya tak terbendung./ Freepik/marinaghanis98
JawaPos.com – Weton merupakan bagian dari tradisi penanggalan Jawa yang hingga kini masih digunakan sebagian masyarakat untuk mengenali karakter dan peruntungan seseorang.
Dalam kepercayaan primbon Jawa, kombinasi hari dan pasaran kelahiran kerap dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk karakter, hubungan sosial, serta urusan rezeki.
Ada weton yang dipercaya memiliki perjalanan hidup penuh tantangan, sementara weton lainnya disebut mempunyai peruntungan yang lebih baik dalam urusan materi. Namun, berbagai ramalan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi ekonomi seseorang.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang dalam ramalan primbon dikaitkan dengan peluang kemakmuran dan rezeki yang berlimpah.
Berikut daftar weton yang dimaksud.
Orang yang lahir pada Senin Legi dalam ramalan primbon digambarkan sebagai pribadi yang tekun dan cenderung tenang ketika menghadapi persoalan.
Karakter tersebut dipercaya membantu mereka melihat berbagai kesempatan yang tersedia. Rezeki pun digambarkan dapat datang melalui sejumlah jalur, baik pekerjaan, usaha, maupun peluang lain yang sebelumnya tidak diperhitungkan.
Dalam kepercayaan tersebut, kondisi finansial Senin Legi disebut dapat berkembang secara bertahap seiring bertambahnya pengalaman dan usia.
Rabu Kliwon disebut memiliki intuisi yang kuat dalam menghadapi berbagai situasi. Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, mereka dipercaya mampu mempertimbangkan langkah sebelum mengambil keputusan.
Primbon menggambarkan karakter ini sebagai salah satu modal untuk membangun kondisi ekonomi secara perlahan. Hasil pekerjaan, tabungan, maupun aset diyakini dapat berkembang apabila dikelola secara konsisten.
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Jawa Pos
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