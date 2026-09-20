Hidup Makin Makmur, 7 Weton Ini Disebut Punya Aura “Raja Rezeki” Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam tradisi primbon Jawa, weton kelahiran kerap digunakan untuk menggambarkan karakter serta berbagai sisi kehidupan seseorang. Salah satu hal yang sering menjadi perhatian adalah peruntungan dalam urusan rezeki dan kehidupan ekonomi.

Setiap weton dipercaya mempunyai karakter dan perjalanan yang berbeda. Ada yang digambarkan harus melewati banyak tantangan sebelum meraih kemapanan, sementara sebagian lainnya dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh kelancaran dalam urusan rezeki.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dalam penafsiran primbon Jawa disebut memiliki peruntungan kuat dan berpotensi mengalami peningkatan kesejahteraan. Rezeki mereka digambarkan dapat berkembang seiring usaha, pengalaman, serta kemampuan memanfaatkan peluang.

Berikut tujuh weton yang masuk dalam ramalan tersebut:

1. Minggu Pon Pemilik weton Minggu Pon digambarkan mempunyai semangat kuat serta kemampuan memanfaatkan kesempatan yang datang. Dalam penafsiran primbon, mereka disebut memiliki peruntungan yang cukup baik dalam urusan finansial.

Peluang rezeki dipercaya dapat muncul melalui berbagai jalan, termasuk dari usaha yang awalnya berskala kecil. Dengan ketekunan dan kecermatan membaca kesempatan, usaha tersebut disebut berpotensi berkembang.

Karakter rajin dan kemampuan mengelola peluang menjadi beberapa hal yang dikaitkan dengan potensi kemapanan pemilik weton ini.

2. Selasa Kliwon Selasa Kliwon disebut mempunyai karakter yang kuat dan mampu menarik kepercayaan dari orang lain. Sifat tersebut membuat pemilik weton ini dalam penafsiran primbon dianggap cocok menjalani peran yang membutuhkan kemampuan memimpin.

Dalam urusan rezeki, mereka dipercaya memiliki kemampuan mencari jalan keluar ketika menghadapi persoalan. Kekayaan juga tidak semata-mata dikaitkan dengan banyaknya harta, tetapi dengan kemampuan menjaga serta mengelola apa yang sudah diperoleh.