16 Weton Raja Rezeki di Tahun 2026 Menurut Primbon Jawa, Kejayaan Karier hingga Spiritual

JawaPos.com – Primbon Jawa menyebut tahun 2026 sebagai masa Rahayu Geni Angling Dharma, di mana kekuatan spiritual dan energi rezeki saling berpadu.

Dalam perhitungan weton, terdapat 16 weton yang diprediksi menduduki takhta kejayaan di tahun 2026 ini.

Ke-16 weton pilihan dalam primbon Jawa tersebut unggul dalam hal keberuntungan, karier, rezeki, wibawa spiritual, hingga kemapanan batin.

Mereka inilah yang disebut sebagai raja rezeki dan weton paling bersinar sepanjang tahun 2026.

Dilansir dari akun YouTube Primbon Jawa Channel pada Rabu (10/6), berikut 16 weton raja rezeki di tahun 2026 menurut primbon Jawa.

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1. Minggu Pahing

Weton ini dikenal membawa aura semangat dan keberanian yang kuat, menjadikan 2026 sebagai puncak keberhasilannya.

Segala kerja keras yang sudah ditanam selama ini diprediksi akhirnya membuahkan hasil besar.

2. Senin Legi