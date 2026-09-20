Hidup Berubah Drastis, 5 Shio Ini Diramal Menemukan Jalan Menuju Kesuksesan

JawaPos.com – Dalam berbagai ramalan peruntungan, setiap shio dipercaya memiliki fase tertentu ketika kehidupan mulai bergerak menuju perubahan. Masa tersebut bisa ditandai dengan munculnya tantangan, keputusan penting, hingga kesempatan baru.

Perubahan yang terjadi juga tidak selalu langsung berbentuk keberhasilan. Ada kalanya seseorang harus melewati persoalan terlebih dahulu sebelum menemukan arah yang lebih baik. Dalam penafsiran astrologi Tiongkok, fase seperti ini dapat menjadi bagian dari perjalanan menuju perkembangan dan pencapaian.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut sedang berada dalam periode perubahan. Mereka diprediksi menghadapi sejumlah ujian yang pada akhirnya dapat memberikan pengalaman, membuka peluang, atau mendorong mereka mengambil langkah baru.

Berikut lima shio yang masuk dalam ramalan tersebut:

1. Shio Naga Shio Naga diprediksi menghadapi tantangan dalam urusan keuangan. Pengeluaran yang muncul secara tiba-tiba atau keputusan investasi yang belum memberikan hasil sesuai harapan bisa menjadi sumber persoalan.

Meski demikian, kondisi tersebut dalam ramalan disebut tidak berlangsung selamanya. Justru dari pengalaman tersebut, Shio Naga dipercaya akan belajar mengelola keuangan dengan lebih hati-hati.

Kebiasaan menabung dan menyusun anggaran juga diprediksi menjadi lebih baik. Pengalaman menghadapi persoalan finansial dapat membuat mereka lebih cermat sebelum mengambil keputusan ekonomi berikutnya.

2. Shio Kuda Dalam urusan hubungan, Shio Kuda disebut akan menghadapi situasi yang cukup menguras emosi. Kesalahpahaman atau komunikasi yang kurang baik berpotensi menimbulkan gesekan dengan pasangan, keluarga, maupun sahabat.

Namun, fase tersebut dipercaya dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki cara berkomunikasi. Mereka diprediksi semakin memahami sudut pandang orang lain dan belajar menjadi pendengar yang lebih baik.