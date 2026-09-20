Tak Mudah Menyerah, 8 Weton Ini Diramal Punya Jalan Menuju Kesuksesan Besar

JawaPos.com – Keberhasilan dalam hidup umumnya membutuhkan proses panjang. Tidak sedikit orang harus menghadapi kegagalan, kritik, bahkan keraguan dari lingkungan sebelum akhirnya mampu mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam tradisi Jawa, karakter seseorang juga kerap dikaitkan dengan weton atau kombinasi hari dan pasaran kelahiran. Primbon Jawa kemudian digunakan sebagai salah satu rujukan tradisional untuk menggambarkan watak, perjalanan hidup, serta keberuntungan seseorang.

Salah satu keyakinan yang berkembang menyebutkan ada sejumlah weton yang mempunyai karakter kuat, terutama dalam menghadapi tekanan dan berbagai hambatan. Mereka dipercaya tidak gampang menyerah ketika diremehkan dan justru menjadikan pengalaman tersebut sebagai pemacu untuk terus berkembang.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat delapan weton yang dalam ramalan Primbon Jawa disebut memiliki peluang meraih keberhasilan besar melalui usaha dan ketekunannya.

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Berikut daftarnya:

1. Senin Pahing – Punya Pandangan Jauh Pemilik weton Senin Pahing dipercaya mempunyai pola pikir yang luas dan berorientasi pada masa depan. Mereka disebut mampu melihat kesempatan yang belum tentu diperhatikan orang lain.

Ide yang berbeda terkadang membuat mereka mendapat komentar atau bahkan dianggap aneh. Namun, menurut kepercayaan primbon, hal tersebut justru dapat menjadi pemicu untuk membuktikan kemampuan.

Dengan keberanian mengambil langkah dan kemauan untuk terus belajar, Senin Pahing dipercaya mampu mengembangkan usaha hingga menghasilkan pencapaian besar.

2. Rabu Wage – Mengandalkan Ketekunan Rabu Wage digambarkan sebagai pribadi yang kuat dalam menjalani proses. Mereka tidak mudah berhenti hanya karena mengalami kegagalan atau mendapat cibiran dari orang lain.