Tak Mudah Menyerah, 8 Weton Ini Diramal Punya Jalan Menuju Kesuksesan Besar

seseorang yang jangkau harta langit./ Freepik/fotoarhiv0001
JawaPos.com – Keberhasilan dalam hidup umumnya membutuhkan proses panjang. Tidak sedikit orang harus menghadapi kegagalan, kritik, bahkan keraguan dari lingkungan sebelum akhirnya mampu mencapai tujuan yang diinginkan.
Dalam tradisi Jawa, karakter seseorang juga kerap dikaitkan dengan weton atau kombinasi hari dan pasaran kelahiran. Primbon Jawa kemudian digunakan sebagai salah satu rujukan tradisional untuk menggambarkan watak, perjalanan hidup, serta keberuntungan seseorang.
Salah satu keyakinan yang berkembang menyebutkan ada sejumlah weton yang mempunyai karakter kuat, terutama dalam menghadapi tekanan dan berbagai hambatan. Mereka dipercaya tidak gampang menyerah ketika diremehkan dan justru menjadikan pengalaman tersebut sebagai pemacu untuk terus berkembang.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat delapan weton yang dalam ramalan Primbon Jawa disebut memiliki peluang meraih keberhasilan besar melalui usaha dan ketekunannya.
Baca Juga:8 Weton Istimewa Tak Diduga Berhasil Jadi Konglomerat Berkat Usahanya Sendiri Menurut Primbon Jawa
Berikut daftarnya:
Pemilik weton Senin Pahing dipercaya mempunyai pola pikir yang luas dan berorientasi pada masa depan. Mereka disebut mampu melihat kesempatan yang belum tentu diperhatikan orang lain.
Ide yang berbeda terkadang membuat mereka mendapat komentar atau bahkan dianggap aneh. Namun, menurut kepercayaan primbon, hal tersebut justru dapat menjadi pemicu untuk membuktikan kemampuan.
Dengan keberanian mengambil langkah dan kemauan untuk terus belajar, Senin Pahing dipercaya mampu mengembangkan usaha hingga menghasilkan pencapaian besar.
Rabu Wage digambarkan sebagai pribadi yang kuat dalam menjalani proses. Mereka tidak mudah berhenti hanya karena mengalami kegagalan atau mendapat cibiran dari orang lain.
Kesabaran menjadi salah satu karakter yang dianggap menonjol. Mereka lebih memilih terus mengerjakan sesuatu secara bertahap daripada mengejar hasil secara instan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang
Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang
Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!
Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022