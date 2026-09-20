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Lania Monica
Senin, 21 September 2026 | 03.58 WIB

Rezeki Karier Terbuka Lebar, 6 Zodiak Ini Disebut Bakal Dapat Tawaran Menarik

Ilustrasi zodiak yang diramal bakal dapat gaji besar dan jabatan baru dalam karier (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak yang diramal bakal dapat gaji besar dan jabatan baru dalam karier (freepik)

JawaPos.com - Perkembangan karier menjadi salah satu hal yang banyak diharapkan pekerja. Kenaikan pendapatan, promosi jabatan, hingga kesempatan pindah ke pekerjaan yang lebih baik kerap menjadi target yang ingin dicapai.

Selain berusaha dan meningkatkan kemampuan, sebagian orang juga menjadikan ramalan zodiak sebagai hiburan untuk melihat gambaran mengenai perjalanan karier mereka.

Dalam astrologi populer, setiap zodiak dipercaya memiliki karakter dan kecenderungan berbeda yang dapat dikaitkan dengan kehidupan pekerjaan maupun finansial.

Dilansir dari kanal YouTube Marcel Wen, terdapat enam zodiak yang diramalkan memiliki peluang mengalami perkembangan positif dalam karier, termasuk kemungkinan mendapatkan tambahan penghasilan atau posisi baru.

Berikut enam zodiak tersebut:

1. Gemini

Gemini dikenal sebagai sosok yang memiliki semangat tinggi dalam mengejar target. Mereka cenderung tidak gampang menyerah ketika menghadapi hambatan dan bersedia mencoba berbagai cara untuk mencapai tujuan.

Menurut ramalan tersebut, periode ini menjadi kesempatan bagi Gemini untuk menikmati hasil dari usaha yang selama ini dilakukan. Kabar mengenai pekerjaan baru, promosi, maupun peningkatan pendapatan disebut dapat muncul.

Bagi Gemini, kemampuan berkomunikasi dan beradaptasi juga bisa menjadi modal penting ketika menghadapi peluang baru di lingkungan profesional.

2. Aquarius

Aquarius dikenal mudah bergaul dan cukup pandai membangun koneksi dengan orang-orang di sekitarnya. Sifat tersebut membuat mereka memiliki peluang untuk menemukan berbagai kesempatan melalui jaringan sosial maupun profesional.

Dalam ramalan yang dikutip, Aquarius disebut berpotensi mendapatkan peningkatan dalam pekerjaan. Bentuknya bisa berupa kenaikan gaji, tanggung jawab yang lebih besar, ataupun posisi baru.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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