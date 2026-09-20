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Irfan Ferdiansyah
Senin, 21 September 2026 | 00.28 WIB

Suka Bersedekah, 5 Weton Ini Disebut Punya Rezeki yang Terus Mengalir

seseorang yang hartanya tak tertakar./Freepik/drobotdean - Image

seseorang yang hartanya tak tertakar./Freepik/drobotdean

JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, perjalanan rezeki seseorang tidak hanya dikaitkan dengan pekerjaan atau usaha yang dijalankan. Karakter, kebiasaan, serta perilaku terhadap orang lain juga dipercaya memiliki hubungan dengan keberuntungan dalam kehidupan.

Salah satu sifat yang kerap dikaitkan dengan datangnya keberkahan adalah gemar berbagi. Dalam pandangan tradisional, orang yang senang membantu dan bersedekah dipercaya akan mendapatkan balasan dalam bentuk rezeki serta kemudahan yang datang dari berbagai arah.

Keyakinan tersebut membuat beberapa weton dianggap memiliki peruntungan istimewa. Mereka dipercaya tidak mudah mengalami kekurangan meskipun dikenal sebagai pribadi yang ringan tangan kepada sesama.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut lima weton yang dalam ramalan Primbon Jawa disebut memiliki kaitan dengan rezeki berlimpah karena gemar berbagi.

1. Senin Legi, Pribadi Empatik yang Suka Menolong

Orang yang lahir pada Senin Legi dalam Primbon Jawa digambarkan sebagai sosok yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan sekitar. Mereka cenderung mudah berempati dan berusaha membuat orang lain merasa nyaman.

Sifat ringan tangan menjadi salah satu karakter yang melekat pada weton ini. Mereka dipercaya tidak segan membantu ketika melihat orang lain sedang mengalami kesulitan.

Menurut ramalan yang dikutip, kebiasaan tersebut dipercaya menjadi salah satu jalan datangnya keberuntungan. Rezeki yang dimiliki seolah terus menemukan jalannya, baik melalui pekerjaan, usaha, maupun kesempatan yang tidak disangka sebelumnya.

2. Rabu Pahing, Pandai Melihat Peluang dan Gemar Berbagi

Rabu Pahing disebut memiliki kemampuan membaca peluang yang cukup baik. Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, weton ini dipercaya mampu melihat kesempatan yang terkadang luput dari perhatian orang lain.

Namun, keberuntungan Rabu Pahing dalam ramalan tersebut bukan hanya berkaitan dengan kemampuan mencari penghasilan. Mereka juga digambarkan sebagai pribadi yang tidak keberatan menyisihkan sebagian yang dimiliki untuk membantu keluarga, tetangga, maupun orang lain.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, kebiasaan berbagi tersebut dipercaya dapat membuka lebih banyak kesempatan dan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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