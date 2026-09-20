Dua Minggu Penuh Peluang, 4 Zodiak Ini Disebut Bakal Menikmati Hoki

JawaPos.com – Memasuki penghujung September 2026, sejumlah ramalan astrologi menyebut adanya peluang dan perubahan yang menarik bagi beberapa zodiak.

Dalam dua pekan mendatang, empat zodiak disebut berpotensi mendapatkan pengalaman positif, mulai dari kesempatan mengembangkan karier hingga kondisi keuangan yang lebih baik.

Meski demikian, setiap zodiak tetap disarankan untuk mempertimbangkan keputusan dengan matang, terutama ketika berkaitan dengan pengeluaran dan urusan finansial.

Dilansir dari SunSigns, berikut empat zodiak yang dalam ramalan disebut akan mendapatkan kejutan pada akhir September 2026.

1. Pisces Bagi Pisces, penghujung September disebut menjadi periode yang membuka kesempatan baru dalam urusan pekerjaan dan karier.

Ada peluang untuk memperoleh penghasilan tambahan atau menemukan sumber pemasukan yang sebelumnya belum terpikirkan.

Namun, ramalan tersebut juga mengingatkan adanya kemungkinan pengeluaran mendadak. Pisces disebut mampu menghadapinya tanpa terlalu terbebani selama tetap mengatur keuangan dengan baik.

2. Cancer Cancer diprediksi memasuki periode yang lebih stabil dalam berbagai sisi kehidupan.

Kondisi yang mulai terasa nyaman sebaiknya tidak membuat Cancer berhenti berkembang. Justru, periode ini disebut dapat dimanfaatkan untuk mencari tantangan dan kesempatan baru.