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Senin, 21 September 2026 | 00.05 WIB

Masa Tua Penuh Kebahagiaan? 12 Tanggal Lahir Ini Disebut Punya Peruntungan Positif

Ilustrasi tanggal lahir (pexels) - Image

Ilustrasi tanggal lahir (pexels)

JawaPos.com - Memiliki kehidupan yang bahagia dan sejahtera hingga usia lanjut tentu menjadi harapan banyak orang. Namun, perjalanan menuju kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, mulai dari keadaan ekonomi, lingkungan, hingga karakter dan pilihan hidup seseorang.

Dalam tradisi Jawa, tanggal kelahiran juga kerap dikaitkan dengan karakter, rezeki, serta perjalanan hidup seseorang. Sejumlah tanggal bahkan dipercaya mempunyai peruntungan tertentu dan disebut dapat membawa kehidupan yang semakin baik seiring bertambahnya usia.

Tafsir tersebut biasanya menghubungkan karakter seperti ketekunan, kejujuran, kreativitas, dan kemampuan menghadapi kesulitan dengan kehidupan yang lebih mapan di masa mendatang.

Dilansir dari kanal YouTube Kamus Angka Lahir, terdapat 12 tanggal lahir yang dalam ramalan disebut memiliki peluang menjalani masa tua dengan lebih bahagia dan sejahtera.

Berikut rinciannya.

1. Tanggal 2, 12, dan 22

Orang yang lahir pada tanggal 2, 12, atau 22 digambarkan sebagai pribadi yang sederhana dan tidak terlalu suka menjadi pusat perhatian.

Mereka cenderung rendah hati serta lebih nyaman menjalani kehidupan tanpa banyak mencari pengakuan. Dalam ramalan, ketulusan dan ketekunan yang semakin terbentuk seiring bertambahnya usia disebut menjadi salah satu kekuatan mereka.

Menariknya, meski tidak digambarkan sebagai sosok yang terlalu mengejar materi, pemilik tanggal ini dipercaya tetap memiliki jalan rezeki yang baik.

Karena itu, masa tua mereka dalam ramalan disebut dapat diwarnai dengan kehidupan yang lebih tenang, bahagia, dan berkecukupan.

2. Tanggal 3, 13, dan 23

Pemilik tanggal lahir 3, 13, dan 23 digambarkan mempunyai hati yang baik serta karakter yang penuh semangat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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