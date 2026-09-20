Rezeki Datang Bertahap, 7 Shio Ini Diramal Hidup Makin Sejahtera di Usia Tua

ilustrasi shio yang kaya raya. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Kekayaan dan kesuksesan umumnya tidak diperoleh secara instan. Bagi sebagian orang, kondisi finansial justru berkembang perlahan seiring bertambahnya pengalaman, kemampuan, dan kematangan dalam mengambil keputusan.
Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya mempunyai karakter dan pola peruntungan yang berbeda. Ada pula ramalan yang mengaitkan sejumlah shio dengan peningkatan kondisi finansial ketika memasuki usia yang lebih matang.
Dalam pandangan tersebut, keberuntungan tidak selalu hadir di masa muda. Sebagian orang justru disebut baru merasakan hasil dari kerja keras dan keputusan finansialnya setelah memasuki usia 50 tahun ke atas.
Dilansir dari Rezeki & Hoki, berikut tujuh shio yang dalam ramalan disebut berpeluang menikmati kondisi finansial yang semakin baik seiring bertambahnya usia.
Kerbau kerap digambarkan sebagai sosok yang tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Sikap hati-hati tersebut justru dianggap menjadi salah satu kekuatannya dalam mengelola keuangan.
Pemilik shio ini disebut cenderung mempertimbangkan berbagai risiko sebelum menggunakan atau menginvestasikan uang.
Dalam ramalan yang dikutip, hasil dari kebiasaan tersebut baru semakin terlihat ketika memasuki usia matang. Rentang usia 50 hingga 70 tahun disebut sebagai periode ketika Shio Kerbau berpeluang menikmati kondisi finansial yang lebih mapan.
Shio Naga sering diasosiasikan dengan karisma, keberanian, dan kepercayaan diri.
Karakter tersebut dalam ramalan dianggap membantu mereka ketika harus mengambil kesempatan baru, termasuk dalam pekerjaan maupun bisnis.
Pemilik Shio Naga disebut memiliki keberanian menghadapi tantangan dan kemampuan melihat peluang yang berpotensi menguntungkan.
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Jawa Pos
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