Rezeki Mulai Terbuka, 12 Weton Ini Diprediksi Tinggalkan Kesusahan dan Menuju Kehidupan Sejahtera

JawaPos.com - Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk membaca karakter serta perjalanan hidup seseorang. Perhitungan weton juga sering dikaitkan dengan urusan rezeki, keberuntungan, karier, hingga kondisi kehidupan pada masa mendatang.

Primbon Jawa mengenal adanya perbedaan karakter dan peruntungan berdasarkan kombinasi hari dan pasaran kelahiran. Karena itu, sejumlah weton dipercaya mempunyai perjalanan hidup yang penuh tantangan pada awalnya, tetapi kemudian memasuki fase yang lebih baik.

Dalam ramalan yang beredar, ada sejumlah weton yang disebut berpeluang meninggalkan masa penuh kesulitan dan menuju kehidupan yang lebih mapan. Rezeki dipercaya semakin terbuka setelah melewati periode tertentu, terutama bagi mereka yang tetap berusaha dan mampu memanfaatkan kesempatan.

Dikutip dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat 12 weton yang disebut memiliki peluang mengalami peningkatan keberuntungan dan kemakmuran setelah bulan April. Berikut daftarnya.

1. Minggu Wage Minggu Wage memiliki karakter yang dalam primbon kerap dikaitkan dengan istilah “lakuning angin”. Gambaran tersebut merujuk pada sosok yang mampu membawa kesejukan serta memberikan rasa nyaman kepada orang-orang di sekitarnya.

Menurut ramalan yang dikutip dari sumber tersebut, kehidupan Minggu Wage disebut mulai bergerak ke arah yang lebih positif setelah April. Kondisi ekonomi diprediksi menjadi semakin stabil, sementara peluang untuk meningkatkan kesejahteraan juga terbuka lebih luas.

2. Minggu Pahing Minggu Pahing mempunyai neptu 14. Orang yang lahir pada weton ini umumnya digambarkan sebagai pribadi yang tenang dan pandai menyimpan perasaan sehingga tidak mudah menunjukkan apa yang sedang dipikirkannya.

Dalam ramalan Primbon Jawa, periode setelah April disebut membawa angin segar bagi Minggu Pahing. Mereka dipercaya mempunyai peluang lebih besar untuk mencapai keberhasilan, termasuk memperoleh perkembangan positif dalam urusan finansial.

3. Senin Legi Pemilik weton Senin Legi mempunyai neptu 11. Karakternya sering digambarkan sebagai pribadi yang ceria, mudah bergaul, dan mampu membuat suasana di sekelilingnya terasa lebih menyenangkan.